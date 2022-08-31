У Криму спалахнула нова пожежа

Очевидці публікують відео чорного диму і полум'я в селищі Красногвардійське. В управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ кажуть, що палає нафтобаза. Окупаційна влада говорить, що загорілись складські приміщення.

В анексованому Росією Криму в селищі Красногвардійське в середу, 31 серпня, спалахнула пожежа. На відео очевидців видно чорний дим і полум'я.

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє, що горить нафтобаза.

Тим часом російські ЗМІ пишуть з посиланням на окупаційну владу, що загорілися складські приміщення площею 800 метрів квадратних із магазином "великої роздрібної мережі". Про причину пожежі не повідомляється.

20 серпня у Севастополі пролунали вибухи - в штабі Чорноморського флоту РФ, на дах якого нібито впав безпілотник. У той же день голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що над селищем Заозерне, яке є передмістям Євпаторії, також лунають вибухи. Окупаційна адміністрація пояснила це роботою протиповітряної оборони.

Заборони на удари України по Криму немає

16 серпня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кримський міст має бути знищений, бо цей об'єкт споруджений незаконно і є "основними воротами для постачання російської армії в Крим". Подоляк також не виключив, що у "найближчі два-три місяці" в Криму можуть статися нові вибухи, подібні до тих, що були на військових аеродромах у Новофедорівці та Гвардійському чи на складах боєприпасів у Джанкойському районі раніше в серпні.

Згодом він повідомив, що Київ розробляє маршрути евакуації мешканців півострова на період деокупації Криму. До тих пір він закликав місцевих жителів триматися якомога далі від військових об'єктів і перевірити укриття.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання щодо наявності заборони на використання озброєнь, наданих партнерами, для ударів по Криму, відповів: Київ зобов'язався не використовувати західну зброю по території РФ, але обмежень щодо ураження російських військових об'єктів на окупованих українських територіях немає.

Після цього Politico з посиланням на високопоставленого американського чиновника підтвердило, що США не проти ударів України по Криму. "Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначається для самооборони. Будь-яка ціль, яку українці вирішать переслідувати на українській землі, за визначенням є самообороною", - сказав співрозмовник видання та додав, що "Крим - це Україна".