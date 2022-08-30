"Газпром" не постачатиме газ французькій Engie з вересня

Влада Франції заспокоює: газу в сховищах накопичено достатньо, щоб пережити "звичайну" зиму. Разом з тим компанії закликають до жовтня підготувати плани економії енергоресурсів.

Російський "Газпром" повідомив французький енергетичний концерн Engie про повне призупинення постачання газу починаючи з 1 вересня. Причиною такого кроку стала несплата липневих поставок у повному обсязі, повідомила російська компанія у вівторок, 30 серпня, у своєму Telegram-каналі.

"Газпром" посилається на березневий указ Володимира Путіна, згідно з яким "забороняється подальше постачання природного газу іноземному покупцю, якщо в контрактний термін оплати платіж не був здійснений покупцем у повному обсязі".

Раніше у вівторок Engie повідомляла, що очікує скорочення постачання "Газпромом" блакитного палива через "суперечності щодо контрактів".

Не критична втрата

Припинення постачання газу "Газпромом" не має стати суттєвим ударом для Engie, адже, за словами спікера компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона скоротила частку імпорту газу з РФ з 17 до 4 відсотків, пише Reuters.

Навіть до лютого 2022 року Росія на була головним імпортером газу до Франції. Більше 70 відсотків газу країна імпортувала з Норвегії, 17 відсотків - з РФ і близько 11 відсотків - з Алжиру. 29 серпня компанія підтвердила, що веде переговори з алжирською Sonatrach про збільшення постачання енергоносіїв до Франції.

Франція готувалася до повного припинення постачання газу із РФ

У вівторок міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше вже заявила радіостанції Inter Radio, що влада країни готується до найгіршого сценарію – повного припинення постачання російського газу до зими. За її словами, очевидно, що Росія використовує газ як зброю.

Глава міненерго повідомила, що газові сховища у Франції заповнені на понад 90 відсотків, і запасів газу країні вистачить, щоб пережити "звичайну" зиму. При цьому вона вважає, що необхідно знизити споживання електрики та газу, щоб уникнути їхнього нормування у разі настання незвичних для країни холодів.

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок закликала компанії до жовтня підготувати плани економії енергоресурсів, наголосивши, що у разі їхньої нестачі промислові підприємства постраждають першими, оскільки у влади не залишиться іншого вибору, як нормувати розподіл газу та електрики.

За останні місяці Росія припинила постачання газу в Нідерланди, Фінляндію, Польщу і Болгарію через відмову країн оплачувати його в рублях, а також суттєво скоротила постачання в інші країни Європейського Союзу.