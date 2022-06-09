Підземне сховище газу (ПСГ)

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПСГ".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.
Київ не вбачає необхідності у здійсненні передоплати російському "Газпрому" за постачання газу до кінця IV кварталу 2015 року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.