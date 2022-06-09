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Підземне сховище газу (ПСГ)

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ПСГ".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматичхно за допомогою ключових слів.

Як дружба Райнера Зеле з Газпромом ввела Австрію у залежність від Росії

Як дружба Райнера Зеле з "Газпромом" ввела Австрію у залежність від Росії 09.06.2022

Він лобіював інтереси Москви не гірше за Ґергарда Шредера. У ФРН він віддав "Газпрому" газосховища, а в Австрії вклав гроші OMV у "Північний потік-2" та уклав дивний контракт.
Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити

Спілка ПСГ Німеччини: За м'якої погоди запасів газу має вистачити 27.01.2022

Німецькі газосховища заповнені менш ніж на 42 відсотки. Інтерв'ю DW про те, якими є шанси ФРН завершити опалювальний сезон без перебоїв.
Демчишин: Україна не бачить необхідності в імпорті газу з РФ у IV кварталі

Демчишин: Україна не бачить необхідності в імпорті газу з РФ у IV кварталі 23.11.2015

Київ не вбачає необхідності у здійсненні передоплати російському "Газпрому" за постачання газу до кінця IV кварталу 2015 року. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.
Запаси газу в українських сховищах перевищили 17 мільярдів кубометрів

Запаси газу в українських сховищах перевищили 17 мільярдів кубометрів 02.11.2015

Україна довела запаси газу в підземних сховищах до 17 мільярдів кубометрів і почала відбір. Минулого року на цей час обсяги газу в сховищах були дещо меншими..
Коболєв: Щодоби Україна імпортує 114 мільйонів кубометрів російського газу

Коболєв: Щодоби Україна імпортує 114 мільйонів кубометрів російського газу 15.10.2015

Україна наразі імпортує 125 мільйонів кубічних метрів природного газу на добу. З них 114 мільйони кубометрів надходить з Російської Федерації, решта - з ЄС.
Чи встигне українська енергетика підготуватися до зими?

Чи встигне українська енергетика підготуватися до зими? 05.08.2015

За 100 днів до початку опалювального сезону в Україні енергетика держави опинилася у скрутному становищі. На складах теплових електростанцій бракує вугілля, а в підземних сховищах - запасів газу.
Україна відновила імпорт газу з Росії

Україна відновила імпорт газу з Росії 09.12.2014

Після майже шестимісячної зупинки постачань Україна знову отримує природний газ із Росії. Напередодні "Нафтогаз України" перерахував "Газпрому" багатомільйонний авансовий платіж за постачання газу.
Газпром має отримати найбільше в Західній Європі сховище газу

"Газпром" має отримати найбільше в Західній Європі сховище газу 07.10.2014

"Донька" BASF планує виконати угоду про передачу найбільшого в Західній Європі підземного сховища газу у власність "Газпрому". Натомість Wintershall має отримати доступ до розробки родовища в Західному Сибіру.