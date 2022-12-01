Країни ЄС погодили стелю цін на нафту з РФ - Reuters

Максимальна ціна російської нафти, що перевозиться танкерами, становитиме 60 доларів за барель. Цінове обмеження планується тримати на рівні п'яти відсотків нижче ринкової вартості, пише Reuters.

Країни-члени Європейського Союзу попередньо домовилися встановити стелю цін на російську нафту, що перевозиться морським шляхом, на рівні 60 доларів за барель, повідомляє інформагенція Reuters, що ознайомилася з відповідним документом. Як зазначається в документі, погоджено також механізм адаптації обмежень максимальної ціни - її передбачається тримати на рівні п'яти відсотків нижче ринкової вартості. Наявність механізму адаптації цінових обмежень підтвердив у розмові з журналістами Reuters один з європейських дипломатів.

Рішення про цінове обмеження для російської нафти можуть оформити в письмовому вигляді вже 2 грудня. У такому разі нафтове ембарго проти РФ набуде чинності 5 грудня, пише Reuters.

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Крім того, передбачається запровадження 45-денного перехідного періоду. Згідно з документом, цей перехідний період буде застосовуватися до суден, що перевозять сиру нафту російського походження, що була завантажена до 5 грудня і вивантажена в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.

Водночас у проєкті рішення ЄС, з яким ознайомилося агентство Reuters, зазначається, що верхню межу ціни на російську нафту переглянуть уже в середині січня 2023 року, а потім переглядатимуть кожні два місяці, щоб оцінити, як функціонує схема і відреагувати на можливі "турбулентності" на нафтовому ринку, що можуть виникнути в результаті таких обмежень.

Ініціатива G7

Раніше ідею запровадження цінових обмежень для російської нафти запропонували країни Великої сімки (G7). Запропонована ними минулого тижня ініціатива передбачала ціновий коридор у 65-70 доларів за барель без механізму корекції ціни. Така пропозиція викликала різку критику з боку Польщі, Литви та Естонії, уряди яких були переконані, що подібне обмеження не позначиться істотно на змозі РФ фінансувати свою загарбницьку війну проти України.

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Також ідея запровадження обмежень з боку G7 полягає в тому, щоб заборонити судноплавним, страховим та перестрахувальним компаніям обслуговувати вантажі російської нафти по всьому світу, якщо тільки вона не продається за ціною, нижчою за ту, що встановлена G7 та її союзниками. Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7, обмеження ціни дуже ускладнить для Москви можливість продавати свою нафту за вищою ціною.

Утім, країни G7 прагнуть не зашкодити надто суворими обмеженнями глобальному ринку нафти та енергетичній безпеці, оскільки на Росію припадає 10 відсотків світового нафтовидобутку.

А Москва - проти

На торгах 1 грудня барель нафти еталонної російської марки Urals коштував близько 70 доларів. Росія вже заявила, що не має наміру продавати нафту за ціною, нижчою за ринкову. Досі найбільшими покупцями російської танкерної нафти були Китай та Індія.