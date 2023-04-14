  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Обсяг постачання нафти з РФ в березні збільшився на 600 тисяч барелів на добу
Обсяг постачання нафти з РФ в березні збільшився на 600 тисяч барелів на добуФото: picture-alliance/dpa/W. Hong
ЕкономікаРосійська Федерація

Російський нафтовий експорт у березні досяг трирічного піку

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
3 год. тому

Попри західні санкції, Росія наростила обсяги експорту нафти до максимуму за останні три роки. Водночас, доходи Росії помітно знизилися, повідомило Міжнародне енергетичне агентство.

https://p.dw.com/p/4Q7UX

Експорт нафти з Росії у березні досяг найвищого рівня з квітня 2020 року, незважаючи на санкції, запроваджені через російське повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас доходи Росії від нафтового експорту різко знизилися в порівнянні з минулим роком, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в доповіді, оприлюдненій у п'ятницю, 14 квітня.

Загальний обсяг постачання нафти з Росії в березні збільшився на 600 тисяч барелів на добу - до 8,1 мільйона барелів. Водночас доходи Росії від продажу нафти підскочили в березні на один мільярд доларів - до 12,7 мільярда доларів. Втім, порівняно з даними минулого року, вони скоротилися на 43 відсотки.

Читайте також: Імпорт російської нафти до Німеччини упав майже на сто відсотків

Індія - головний ринок для нафти РФ в Азії

На думку експертів IEA, зростання російських доходів багато в чому викликане поверненням нафтового експорту до рівня, що існував перед початком пандемії коронавірусу (йдеться про приріст на 450 тисяч барелів на добу до 3,1 мільйона барелів). Експорт сирої нафти збільшився на 100 тисяч барелів на добу до п'яти мільйонів барелів.

У доповіді IEA також наголошується, що в березні Індія замінила Китай як головний ринок для постачання російської нафти в Азії.

Захід запровадив масштабні санкції проти Росії, зокрема цінову стелю на нафту та нафтопродукти та ембарго ЄС. РФ відповіла на це скороченням видобутку нафти на 500 тисяч барелів на день, а країни з ОПЕК+ на початку квітня шокували світові ринки, також оголосивши про скорочення виробництва нафти, зазначає агентство AFP.

Нові скорочення поставок ОПЕК+ ризикують посилити очікуваний дефіцит поставок нафти в другій половині 2023 року та підвищити ціни на нафту, прогнозують в IEA.

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Слов'янськ, 14 квітня 2023 року

Війська РФ обстріляли Слов'янськ: є жертви (оновлено)

Конфлікти6 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Трансляція виступу російського президента Путіна на вулицях Луганська

"Мовчать, бо страшно": як живуть на окупованій Луганщині

"Мовчать, бо страшно": як живуть на окупованій Луганщині

Суспільство16 год. тому
Затримання підозрюваного у витоку даних в США Джека Т.

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Кого звинувачують у масштабному витоку розвідданих США

Злочинність4 год. тому
На українських номерах у Німеччині більше року їздити не дозволять

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Автомобілі та мобільність7 год. тому
external

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Обережно, міни! На Великдень вхід на цвинтарі заборонено

Суспільство12 год. тому01:59 хв.
Українські біженці у ФРН протестують проти можливого допуску росіян на Олімпіаду в Парижі, 22 березня 2023 року

Відсторонення та бойкоти Олімпіад: як політика втручається у спорт

Відсторонення та бойкоти Олімпіад: як політика втручається у спорт

Спорт12 год. тому12 фото
external

Тайні-хаус як житло для українських біженців у Німеччині

Тайні-хаус як житло для українських біженців у Німеччині

Економіка13 год. тому05:47 хв.
На головну сторінку