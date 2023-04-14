Російський нафтовий експорт у березні досяг трирічного піку

Експорт нафти з Росії у березні досяг найвищого рівня з квітня 2020 року, незважаючи на санкції, запроваджені через російське повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас доходи Росії від нафтового експорту різко знизилися в порівнянні з минулим роком, повідомило Міжнародне енергетичне агентство (IEA) в доповіді, оприлюдненій у п'ятницю, 14 квітня.

Загальний обсяг постачання нафти з Росії в березні збільшився на 600 тисяч барелів на добу - до 8,1 мільйона барелів. Водночас доходи Росії від продажу нафти підскочили в березні на один мільярд доларів - до 12,7 мільярда доларів. Втім, порівняно з даними минулого року, вони скоротилися на 43 відсотки.

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Індія - головний ринок для нафти РФ в Азії

На думку експертів IEA, зростання російських доходів багато в чому викликане поверненням нафтового експорту до рівня, що існував перед початком пандемії коронавірусу (йдеться про приріст на 450 тисяч барелів на добу до 3,1 мільйона барелів). Експорт сирої нафти збільшився на 100 тисяч барелів на добу до п'яти мільйонів барелів.

У доповіді IEA також наголошується, що в березні Індія замінила Китай як головний ринок для постачання російської нафти в Азії.

Захід запровадив масштабні санкції проти Росії, зокрема цінову стелю на нафту та нафтопродукти та ембарго ЄС. РФ відповіла на це скороченням видобутку нафти на 500 тисяч барелів на день, а країни з ОПЕК+ на початку квітня шокували світові ринки, також оголосивши про скорочення виробництва нафти, зазначає агентство AFP.

Нові скорочення поставок ОПЕК+ ризикують посилити очікуваний дефіцит поставок нафти в другій половині 2023 року та підвищити ціни на нафту, прогнозують в IEA.