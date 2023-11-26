Bloomberg: "Низка країн ЄС" - за пом'якшення санкцій щодо РФ

"Група великих країн Євросоюзу" домагається пом'якшення нових санкцій щодо Росії, які готує Брюссель, повідомило в суботу, 25 листопада, агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела. Йдеться про заплановані обмежувальні заходи, які повинні завадити Росії обходити накладені на неї санкції через треті країни - а саме, купувати через компанії-посередники, зареєстровані в цих країнах деякі ключові товари, як-от напівпровідники, що можуть використовуватися для виробництва військової продукції.

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За планом керівництва ЄС, компанії-експортери таких товарів мають перед їх постачанням вносити певну суму на депозитний рахунок. Якщо з'ясується, що продукція в результаті поставляється в порушенні санкцій, щонайменше половина цієї суми має піти до спеціального фонду для підтримки України, а контракт на постачання має бути розірваний. Крім того, експортерів зобов'яжуть звітувати про порушення санкцій компаніями із третіх країн.

Джерела агентства стверджують, що деякі "великі країни ЄС" (які саме, у матеріалі не уточнюється) сумніваються як у законності, так і у здійсненності таких заходів. Вони також висловлюють побоювання, що це зробить продукцію європейських компаній менш конкурентоспроможною. Ці країни хочуть скоротити список товарів, на імпорт яких пропонується запровадити обмеження. Тим часом інша група країн Євросоюзу, до якої входять країни Балтії, підтримує ідею такої боротьби з обходом санкцій.

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15 листопада стало відомо, що Єврокомісія завершила розробку 12-го пакета санкцій щодо Росії та передала його на розгляд країнам-членам ЄС. У рамках нового пакета пропонується внести до списків санкцій ще 120 фізичних та юридичних осіб, а також запровадити нові обмеження на імпорт та експорт і заходи, пов'язані зі стелею цін на нафту та обходом вже існуючих санкцій Європейського Союзу.

Згодом Словаччина пригрозила заблокувати 12-й пакет санкцій, якщо з нього не приберуть обмеження на постачання ядерного палива з Росії. РФ - єдиний постачальник цього виду палива до Словаччини. Також Угорщина нині просуває співпрацю з Росією щодо будівництва АЕС.

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