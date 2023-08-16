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ПолітикаШвейцарія

Боротьба з обходом: Швейцарія розширила санкції щодо Росії

Максим Сидоржевський
15 хв. тому

Швейцарія приєдналася до санкцій, які ЄС запровадив щодо РФ в рамках 11-го пакета. Основною метою запроваджених Берном санкцій є боротьба з обходом раніше запроваджених щодо РФ обмежень.

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Під час виступу Володимира Зеленського у парламенті Швейцарії, червень 2023 року
Під час виступу Володимира Зеленського у парламенті Швейцарії, червень 2023 рокуФото: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Уряд Швейцарії у середу, 16 серпня, розширив санкції щодо Росії - країна приєдналася до низки інших обмежувальних заходів, які Євросоюз запровадив щодо РФ в рамках 11-го санкційного пакета.

"Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та боротьба з обходом санкцій у третіх країнах та третіми країнами", - зазначається у повідомленні пресслужби уряду Швейцарії.

Ці заходи включають заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що сприяють військово-технічному посиленню Росії, додатково ще 87 компаніям, включно з компаніями з третіх країн, які постачали такі товари до Росії, йдеться у повідомленні. Під санкції також потрапили електронні компоненти та прекурсори хімічної зброї. Окрім того, заборонено продаж до Росії прав інтелектуальної власності та комерційних таємниць, пов'язаних з різними тоарами, а також транзит через Росію реактивного палива, паливних присадок та товарів, придатних для використання в авіаційній або космічній промисловості.

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У фінансовому секторі було розширено діючу заборону на продаж російським громадянам та юридичним особам цінних паперів, деномінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС. Тож відтепер продаж цінних паперів російським громадянам та юридичним особам заборонено незалежно від валюти.

Нові санкції набувають чинності з 18 години за місцевим часом 16 серпня, йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

28 червня Швейцарія долучилася до частини заходів у рамках 11-го пакета санкцій ЄС, запровадивши обмежувальні заходи щодо понад сотні фізичних та юридичних осіб.

Європейський Союз 23 червня затвердив 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо РФ у відповідь на агресивну війну Росії проти України.

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Боротьба з обходом: Швейцарія розширила санкції щодо Росії

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