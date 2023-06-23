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ЄС офіційно схвалив 11-й пакет санкцій проти РФ

Валерій Сааков
1 год. тому

Ухвалені обмежувальні заходи ЄС проти Росії спрямовані насамперед на посилення чинних санкцій ЄС та припинення їхнього обходу. Розширено й підсанкційні списки.

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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України.
Фото: Arnd Wiegmann/REUTERS

Європейський Союз затвердив у п'ятницю, 23 червня, 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ у відповідь на агресивну війну Росії проти України, повідомив офіційний сайт Ради ЄС.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні одинадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення чинних санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підриваючи воєнну машину Путіна та його доходи", - ідеться у повідомленні.

Спроба вдарити по російському ВПК

До нових санкцій увійшла низка обмежувальних заходів. Йдеться насамперед про заборону транзиту через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російськими військовими або допомогти оборонному сектору РФ. Під таку заборону підпадають і товари та технології, придатні для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також авіаційне паливо та паливні добавки, що експортуються з ЄС до третіх країн.

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Обмеження стосуються й продажу чутливих товарів і технологій подвійного призначення до тих країн, які можуть продати їх Росії. Відповідним чином було розширено з підсанкційний список компаній та фірм, причетних до обходу запроваджених раніше санкцій проти РФ. Передбачається також зміцнення дво- й багатосторонньої співпраці з третіми країнами для запобігання обходу наявних санкцій і посилення експортних обмежень.

"Наші санкції вже істотно позначилися на російській економіці та змозі Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію та воєнну машину Путіна. Протидіючи обминанню санкцій, ми максимально посилимо тиск на Росію, ще більше позбавляючи її ресурсів, яких вона так відчайдушно потребує, що дозволять їй провадити незаконну війну проти України", - сказав верховний представник ЄС із зовнішньої й безпекової політики Жозеп Боррель, слова якого наводить сайт Ради ЄС.

Обмеження на вантажоперевезення

Новим пакетом також забороняється доступ до портів Євросоюзу суднам, які здійснюють перевантаження, якщо є обґрунтовані підстави підозрювати, що вантаж має російське походження. Це робиться, щоби припинити практику завантаження суден російською нафтою або нафтопродуктами в морі задля уникнення заборони ЄС на їхній імпорт.

Крім того, 11-й пакет продовжує призупинення ліцензій на мовлення в ЄС для п'яти російських державних ЗМІ.

Раніше нові антиросійські санкції погрожувала заблокувати Угорщина.

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

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Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України.

ЄС офіційно схвалив 11-й пакет санкцій проти РФ

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