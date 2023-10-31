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ЕкономікаЄвропа

ЗМІ: Нові санкції ЄС щодо РФ містять обмежень на 5 млрд євро

Валерій Сааков
31 жовтня 2023 р.

Закладені у 12-й пакет санкцій ЄС проти РФ обмеження мають насамперед вдарити по російському ВПК, пише Bloomberg.

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Спуск на воду російської атомної субмарини K-571 "Красноярск"
Новий санкційний пакет покликаний ускладнити життя російському ВПКФото: Oleg Kuleshov/TASS/dpa/picture alliance

У рамках 12-го пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження на п'ять мільярдів євро, повідомило у вівторок, 31 жовтня, агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Під заборону можуть потрапити, зокрема, постачання зварювальних апаратів, хімікатів та технологій, що застосовуються у військових цілях, а також ліцензування програмного забезпечення. Крім того, обмеження можуть торкнутися імпорту російських металів та алюмінієвих виробів.

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У новому пакеті можуть фігурувати понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб. 

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Днями, напередодні саміту ЄС у Брюсселі, високопосадовець Євросоюзу повідомив кореспондентці DW, що до нового пакета мають увійти санкції щодо російського алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення. Він зазначив, що ЄС тісно співпрацює з Україною у питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

Нагадаємо, 23 червня Європейський Союз затвердив 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ у відповідь на агресивну війну Росії проти України. До пакета увійшла, зокрема, заборона транзиту через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російськими військовими або допомогти оборонному сектору РФ. Під заборону потрапили і товари та технології, придатні для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також авіаційне паливо та паливні добавки, що експортуються з ЄС до третіх країн.

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Запроваджені в червні обмеження стосуються також продажу товарів і технологій подвійного призначення до тих країн, які можуть перепродати їх Росії. Відповідним чином було розширено підсанкційний список компаній та фірм, причетних до обходу введених раніше санкцій проти РФ.

Нафта, газ, авіація: хто наживається на санкціях проти РФ?

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