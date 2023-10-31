ЗМІ: Нові санкції ЄС щодо РФ містять обмежень на 5 млрд євро

У рамках 12-го пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження на п'ять мільярдів євро, повідомило у вівторок, 31 жовтня, агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Під заборону можуть потрапити, зокрема, постачання зварювальних апаратів, хімікатів та технологій, що застосовуються у військових цілях, а також ліцензування програмного забезпечення. Крім того, обмеження можуть торкнутися імпорту російських металів та алюмінієвих виробів.

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У новому пакеті можуть фігурувати понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб.

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Днями, напередодні саміту ЄС у Брюсселі, високопосадовець Євросоюзу повідомив кореспондентці DW, що до нового пакета мають увійти санкції щодо російського алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення. Він зазначив, що ЄС тісно співпрацює з Україною у питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

Нагадаємо, 23 червня Європейський Союз затвердив 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ у відповідь на агресивну війну Росії проти України. До пакета увійшла, зокрема, заборона транзиту через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російськими військовими або допомогти оборонному сектору РФ. Під заборону потрапили і товари та технології, придатні для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також авіаційне паливо та паливні добавки, що експортуються з ЄС до третіх країн.

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Запроваджені в червні обмеження стосуються також продажу товарів і технологій подвійного призначення до тих країн, які можуть перепродати їх Росії. Відповідним чином було розширено підсанкційний список компаній та фірм, причетних до обходу введених раніше санкцій проти РФ.

