Попри санкції ЄС активно імпортує метали з Росії

Європейські компанії і далі платять мільярди близьким до Кремля російським гірничодобувним компаніям. З березня 2022 року імпорт металів із РФ до ЄС становив 13,7 мільярда євро, з'ясували журналісти Investigate Europe.

Попри численні пакети санкцій, запроваджені Євросоюзом щодо Росії через її війну проти України, для торгівлі критично важливою сировиною, як і раніше, діють винятки, тож європейські компанії і надалі платять мільярди євро близьким до Кремля гірничодобувним підприємствам, повідомив журналістський розслідувальний портал Investigate Europe у матеріалі , опублікованому у вівторок, 24 жовтня.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року країни ЄС схвалили вже 11 санкційних пакетів проти РФ, включивши до чорного списку таку сировину, як нафта, вугілля, сталь та ліс. Однак метали, які вважаються в ЄС критично важливими, - всього 34 найменування - як і до війни, вільно поставляються з Росії до Європи у величезних обсягах, що забезпечує критично важливими грошовими ресурсами російські держпідприємства та компанії, що належать олігархам, зазначають журналісти.

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Як з'ясував Investigate Europe, з березня минулого року обсяг імпорту металів з Росії до ЄС становив 13,7 мільярда євро. Тільки з січня до липня поточного року європейські компанії імпортували російські метали на понад 3,7 мільярда євро, зокрема, нікелю - на 1,2 мільярда євро. За даними European Policy Centre, до 90 відсотків деяких видів нікелю, що використовуються в Європі, надходить від російських постачальників, близьких до Кремля.

Вигідний бізнес

Як виявили журналісти, найбільший російський виробник титану "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", що належить "Ростеху", з лютого 2022 до липня 2023 року за допомогою посередників у ФРН та Великобританії продала в ЄС титану не менш ніж на 308 мільйонів доларів.

Серед найбільших клієнтів "Корпорації ВСМПО-АВІСМА" - аерокосмічний концерн Airbus, який з березня 2022 по березень 2023 імпортував з Росії титану мінімум на 22,8 мільйона доларів - у чотири рази більше, ніж за попередній період, повідомляє Investigate Europe.

Ще один великий постачальник металів до Європи - "Норнікель", який належить олігарху Володимиру Потаніну. З березня 2022 року до липня 2023 року ця компанія за допомогою фінських та швейцарських посередників експортувала до ЄС нікелю та міді на 7,6 мільярда доларів.

Значним постачальником металів вважається і компанія "Русал", що належить олігарху Олегу Дерипасці. Від початку війни в Україні ця компанія ввезла до Євросоюзу алюмінію на 2,6 мільярда доларів.

Клієнти російських компаній

Серед найбільших покупців російських металів - німецька GGP Metal Powder (мідь на 66 млн доларів з початку вторгнення), французький виробник озброєнь Safran (титан на 25 млн доларів) грецька Elval Halcor (алюміній на 13 млн доларів) та нідерландська логістична фірма C. Steinweg ( різні метали на 100 млн доларів).

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У травні цього року Великобританія запровадила ембарго на постачання металів із Росії, включаючи алюміній, нікель та мідь. Лондон також запровадив санкції проти російських виробників металів.