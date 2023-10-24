Попри санкції ЄС активно імпортує метали з Росії
Попри численні пакети санкцій, запроваджені Євросоюзом щодо Росії через її війну проти України, для торгівлі критично важливою сировиною, як і раніше, діють винятки, тож європейські компанії і надалі платять мільярди євро близьким до Кремля гірничодобувним підприємствам, повідомив журналістський розслідувальний портал Investigate Europe у матеріалі, опублікованому у вівторок, 24 жовтня.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року країни ЄС схвалили вже 11 санкційних пакетів проти РФ, включивши до чорного списку таку сировину, як нафта, вугілля, сталь та ліс. Однак метали, які вважаються в ЄС критично важливими, - всього 34 найменування - як і до війни, вільно поставляються з Росії до Європи у величезних обсягах, що забезпечує критично важливими грошовими ресурсами російські держпідприємства та компанії, що належать олігархам, зазначають журналісти.
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Як з'ясував Investigate Europe, з березня минулого року обсяг імпорту металів з Росії до ЄС становив 13,7 мільярда євро. Тільки з січня до липня поточного року європейські компанії імпортували російські метали на понад 3,7 мільярда євро, зокрема, нікелю - на 1,2 мільярда євро. За даними European Policy Centre, до 90 відсотків деяких видів нікелю, що використовуються в Європі, надходить від російських постачальників, близьких до Кремля.
Вигідний бізнес
Як виявили журналісти, найбільший російський виробник титану "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", що належить "Ростеху", з лютого 2022 до липня 2023 року за допомогою посередників у ФРН та Великобританії продала в ЄС титану не менш ніж на 308 мільйонів доларів.
Серед найбільших клієнтів "Корпорації ВСМПО-АВІСМА" - аерокосмічний концерн Airbus, який з березня 2022 по березень 2023 імпортував з Росії титану мінімум на 22,8 мільйона доларів - у чотири рази більше, ніж за попередній період, повідомляє Investigate Europe.
Ще один великий постачальник металів до Європи - "Норнікель", який належить олігарху Володимиру Потаніну. З березня 2022 року до липня 2023 року ця компанія за допомогою фінських та швейцарських посередників експортувала до ЄС нікелю та міді на 7,6 мільярда доларів.
Значним постачальником металів вважається і компанія "Русал", що належить олігарху Олегу Дерипасці. Від початку війни в Україні ця компанія ввезла до Євросоюзу алюмінію на 2,6 мільярда доларів.
Клієнти російських компаній
Серед найбільших покупців російських металів - німецька GGP Metal Powder (мідь на 66 млн доларів з початку вторгнення), французький виробник озброєнь Safran (титан на 25 млн доларів) грецька Elval Halcor (алюміній на 13 млн доларів) та нідерландська логістична фірма C. Steinweg ( різні метали на 100 млн доларів).
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У травні цього року Великобританія запровадила ембарго на постачання металів із Росії, включаючи алюміній, нікель та мідь. Лондон також запровадив санкції проти російських виробників металів.