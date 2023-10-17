У Європарламенті закликали до ембарго на алюміній з РФ

Наступні штрафні заходи щодо Росії мають торкнутися російського держконцерну "Росатом", а також компаній, які будують завод для виробництва, зберігання і відвантаження скрапленого природного газу "Арктик СПГ 2", заявив у вівторок, 17 жовтня, постійний доповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс.

На парламентських дебатах про ефективність санкцій Євросоюзу щодо РФ за участю представників Єврокомісії та Ради ЄС він також закликав ввести ембарго на російський алюміній і ядерне паливо. "Від нас залежить, чи зможе Росія і далі фінансувати цю війну", - підкреслив євродепутат.

Дотеперішні санкції Заходу не досить ефективні

Водночас євродепутатка від Бельгії Катлін ван Бремпт визнала під час дебатів, що російська економіка постраждала від санкцій не так сильно, як цього очікували в Євросоюзі. "Наші санкції не настільки ефективні, як ми припускали. Багато товарів із санкційного списку, як і раніше, йдуть у Росію і надходять у російську військову економіку", - сказала вона.

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Пропозиція ван Бремпт - активізувати дипломатичні зусилля ЄС і тиск на сусідні з Росією країни та її союзників, що обходять санкції, а також на компанії в Євросоюзі, які продовжують експортувати туди товари, заборонені до поставок до РФ. Вона була першою у Європарламенті, хто раніше запропонував ввести ембарго на російські алмази.

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11 жовтня Бельгія повідомила, що спільно з ЄС розробляє санкції щодо російських алмазів. "Ми хочемо повністю відрізати російські алмази від наших роздрібних ринків. Найкращий спосіб зробити це - створити систему повного відстеження", - зазначив прем'єр-міністр країни Олександр Де Кро. Він додав, що його Бельгія займається розробкою системи разом із країнами G7 і близька до завершення. Мета - домогтися цього до 1 січня 2024 року.

"Ганьба" санкційного інструменту ЄС

Необхідно посилювати тиск, запроваджувати більше санкцій, закривати лазівки, погодився з колегами німецький євродепутат Сергєй Лагодинський (Sergey Lagodinsky), але робити це "з чіткою метою допомогти Україні через стримування російської держави" і в рамках прозорої та професійної стратегії. Він розкритикував штрафні заходи, що передбачають заборону на ввезення в ЄС предметів побуту. "Наш пріоритет - позбавити російський уряд і російський апарат можливості продовжувати свою геноцидну війну. Метою санкцій не є колективне покарання противників Путіна в ЄС, - заявив він. - Трактування санкцій, дане нещодавно Єврокомісією, згідно з яким російські дисиденти не можуть ввозити в ЄС свої особисті речі - шампунь, мило з Росії, - відверто кажучи, є ганьбою та самоосміянням нашого санкційного інструменту - одного з найважливіших інструментів нашої зовнішньої політики". Євродепутат визнав, що навіть у нього досі немає чіткого розуміння того, як запроваджуються, скасовуються і реалізуються санкції Євросоюзу.

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Щодо Росії ЄС уже запровадив одинадцять пакетів санкцій за агресію проти України, останній із них було затверджено Радою ЄС 23 червня.