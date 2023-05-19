Великобританія запровадила нові санкції щодо РФ

Лондон оголосив про новий пакет санкцій шодо РФ. Під обмеження потрапили фізичні і юридичні особи, причетні до розкрадання та перепродажу українського зерна, а також основні російські енергетичні і вантажні компанії.

Великобританія у п'ятницю, 19 травня, оголосила про запровадження нового пакету санкцій щодо Росії. Усього в переліку - 86 юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з забезпеченням спроможності Росії фінансувати і далі вести війну проти України, повідомляється на сайті уряду Великобританії.

Під санкцій потрапили фізичні особи і компанії, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії. Зокрема, ті, що причетні до розкрадання та перепродажу українського зерна, а також основні російські енергетичні і вантажні компанії.

Хто увійшов у санкційний список

До санкційного переліку були внесені дев'ять компаній, пов'язаних з російською державною корпорацією "Росатом". Це, зокрема, компанія UMATEX, яка виробляє композиційні матеріали на основі вуглецевого волокна для "Росатому", і компанія TRINITI, чиї дослідження та розробки в області лазерної фізики фінансуються коштом державного оборонного замовлення РФ. Так, лазери TRINITI були встановлені на шасі танків, щоб засліплювати оптику літаків і виводити з ладу високоточну зброю, зазначають у британському уряді.

Також у санкційний список потрапив Олег Романенко, призначений російськими окупаційними силами очолювати Запорізьку АЕС (ЗАЕС), 13 членів ради директорів російської нафтової компанії "Газпром нефть" і п'ять членів ради директорів оператора магістральних нафтопроводів Росії "Транснефть".

Під санкції також потрапив російський підприємець Ігор Алтушкін, голова ради директорів "Русской медной компании" - третього за величиною виробника міді в Росії. А також - вісім компаній, пов’язаних з виробництвом металів у Росії.

Обмежувальні заходи були також застосовані що 24 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з транспортними послугами у Росії. Серед них Pawell Shipping Co LLP, підприємство "Государственный зерновой оператор" і його Нікіта Бусел, які причетні до систематичних крадіжок українського зерна.

Також під санкції потрапили шість великих російських судноплавних компаній і п'ять фінансових установ. Окрім того, у санкційний перелік були включені 20 керівників оборонного сектору та компаній, які підтримують військову діяльність Росії, оснащуючи як російські збройні сили, так і найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

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Обмеження на імпорт російських алмазів

Окрім того, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосив, що його країна запровадить заборону на умпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю.

"Забезпечити перемогу України – це найважливіше, що ми можемо зробити для глобального миру та безпеки. Ми забороняємо весь імпорт російських алмазів, міді, алюмінію та нікелю. Санкції явно впливають на зниження воєнного потенціалу Путіна. G7 об'єднані в підтримці України", - написав Сунак у Twitter.

Країни Великої сімки (G7) планують обмежити експорт алмазів з Росії, аби зменшити доходи країни-агресорки і таким чином обмежити її здатність вести війну проти України. Як повідомляло раніше агентство dpa з посиланням на неназваних дипломатів, відповідну декларацію щодо алмазів мають ухвалити на саміті лідерів держав G7 у Хіросімі, який розпочався сьогодні, 19 травня.

Представник Європейського Союзу (ЄС) уточнив агенції Reuters, що лідери G7 поки лише обговорять шляхи відстеження російської торгівлі алмазами для запровадження обмежень пізніше. "Можете очікувати, що це буде згадано в комюніке G7", - сказав він, додавши, що переговори лідерів у Хіросімі відкриють двері для введення обмежень.

Торгівля алмазами є важливим джерелом наповнення російського бюджету. У квітні Польща висунула пропозицію щодо нових санкцій проти РФ, яка містила й заборону на подальший імпорт нафти та алмазів. Однак поки дискусії тривають. Зокрема, Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами, виступає проти таких обмежень. Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що такі санкції проти РФ обвалять його доходи на близько 30 відсотків.

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