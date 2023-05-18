G7 планує обмежити експорт російських алмазів - ЗМІ

На саміті Великої сімки в Японії розглядатиметься питання обмеження експорту алмазів з РФ та ідея міжнародного мирного саміту щодо України. Взяти участь - онлайн або особисто - планує Володимир Зеленський.

Країни Великої сімки (G7) планують обмежити експорт алмазів з Росії, аби зменшити доходи країни-агресорки і таким чином обмежити її здатність вести війну проти України. Як повідомляє в четвер, 18 травня, агентство dpa з посиланням на неназваних дипломатів, відповідну декларацію щодо алмазів мають ухвалити на саміті лідерів держав G7 у Хіросімі (Японія) цього тижня.

Представник Європейського Союзу (ЄС) уточнив агенції Reuters, що лідери G7 поки лише обговорять шляхи відстеження російської торгівлі алмазами для запровадження обмежень пізніше. "Можете очікувати, що це буде згадано в комюніке G7", - сказав він, додавши, що переговори лідерів у Хіросімі відкриють двері для введення обмежень.

Торгівля алмазами є важливим джерелом наповнення російського бюджету. У квітні Польща висунула пропозицію щодо нових санкцій проти РФ, яка містила й заборону на подальший імпорт нафти та алмазів. Однак поки дискусії тривають. Зокрема, Бельгія, де знаходиться найбільший у світі центр торгівлі алмазами, виступає проти таких обмежень. Антверпенський всесвітній алмазний центр заявив, що такі санкції проти РФ обвалять його доходи на близько 30 відсотків.

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Зеленський на G7 та ідея "мирного саміту" щодо України

Крім того, лідери G7 планують обговорити ідею міжнародного мирного саміту щодо України, повідомив заявив офіційний представник Євросоюзу.

На саміті планується участь президента України Володимира Зеленського. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив японському інформаційному агентству Kyodo, що Зеленський "уважно стежитиме за ситуацією на полі бою і тоді ухвалить остаточне рішення" щодо особистої участі.

Водночас прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував долучення Зеленського до саміту G7 онлайн у неділю, 21 травня.

Саміт лідерів держав Великої сімки відбудеться 19-21 травня. На заході до лідерів країн-членів G7 - Японії, США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та ЄС - приєднаються запрошені гості, серед яких президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.