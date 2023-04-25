  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
МЗС Польщі: Новий пакет санкцій підготують не раніше травня
Фото: picture-alliance/AP Photo/V. Mayo
ПолітикаЄвропа

Варшава: Новий пакет санкцій буде не раніше травня

Ольга Журавльова | Дмитро Андрєєв
4 год. тому

До нового пакета обмежень проти РФ можуть включити персональні санкції щодо відповідальних за депортацію українських дітей, кажуть у Варшаві.

https://p.dw.com/p/4QVoh

11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде запроваджений не раніше другої половини травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в понеділок, 24 квітня.

"Думаю, що питання буде закрито не раніше, ніж у другій половині травня. Очікувати чогось скоріше не можна", - сказав польський міністр, зазначивши, що до пакета можуть додати персональні санкції щодо представників російської системи правосуддя і "тих, хто несе відповідальність за викрадення українських дітей", цитує польського урядовця інформагенція Reuters.

Читайте також: Санкції ЄС: До Росії не експортуватимуть унітази - ЗМІ

Цього місяця Польща висунула пропозицію щодо нових санкцій проти Росії, що містила й заборону на подальший імпорт нафти та алмазів.

Про те, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки що не готові узгодити новий пакет санкцій щодо РФ, того ж дня казав також верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як заявляла раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leien), черговий набір обмежувальних заходів буде спрямований насамперед на боротьбу зі спробами Росії обійти раніше запроваджені санкції, зокрема за допомогою третіх країн.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. До нього також увійшли дехто з російських посадовців, причетних до депортації українських дітей. Тоді ж було істотно розширено підсанкційний список організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.

Гроші за російський газ і нафту вбивають українців - Гурієв

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Єврокомісія надала Україні наступний транш макрофіну

Єврокомісія надала Україні наступний транш макрофіну

Економіка1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ізраїльський прапор перед куполом будівлі Рейхстагу з нагоди візиту президента Ізраїлю Герцога у вересні 2022 року

75 років відносин ФРН і Ізраїлю: "Незмінна відповідальність"

75 років відносин ФРН і Ізраїлю: "Незмінна відповідальність"

Політика2 год. тому
Діти, вивезені з Ізюма в РФ, квітень 2022

Дітей з України незаконно везуть до РБ за наказом Лукашенка?

Дітей з України незаконно везуть до РБ за наказом Лукашенка?

Закон і право21 год. тому
Карикатура Сергія Йолкіна, Сергій Лавров у Нью-Йорку в образі Кінг-Конга

Карикатура: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг

Карикатура: Лавров у Нью-Йорку, або Кремлівський Кінг Конг

Конфлікти38 хв. тому
Демонстрація у Кельні, 2018 рік

Чому більшість німецьких турків голосує за Ердогана?

Чому більшість німецьких турків голосує за Ердогана?

Політика23 год. тому
урок статевого виховання в Італії досі буксує (архівне ілюстративне фото)

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

Як Італія ухиляється від уроку статевого виховання у школах

Освіта23 год. тому
external

Битва за Бахмут: нічні операції ЗСУ

Битва за Бахмут: нічні операції ЗСУ

Конфлікти24 квітня 2023 р.03:24 хв.
На головну сторінку