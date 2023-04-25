Варшава: Новий пакет санкцій буде не раніше травня

До нового пакета обмежень проти РФ можуть включити персональні санкції щодо відповідальних за депортацію українських дітей, кажуть у Варшаві.

11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії перебуває на етапі обговорень і буде запроваджений не раніше другої половини травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в понеділок, 24 квітня.

"Думаю, що питання буде закрито не раніше, ніж у другій половині травня. Очікувати чогось скоріше не можна", - сказав польський міністр, зазначивши, що до пакета можуть додати персональні санкції щодо представників російської системи правосуддя і "тих, хто несе відповідальність за викрадення українських дітей", цитує польського урядовця інформагенція Reuters.

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Цього місяця Польща висунула пропозицію щодо нових санкцій проти Росії, що містила й заборону на подальший імпорт нафти та алмазів.

Про те, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу поки що не готові узгодити новий пакет санкцій щодо РФ, того ж дня казав також верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як заявляла раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leien), черговий набір обмежувальних заходів буде спрямований насамперед на боротьбу зі спробами Росії обійти раніше запроваджені санкції, зокрема за допомогою третіх країн.

Нагадаємо, 25 лютого Європейський Союз запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. До нього також увійшли дехто з російських посадовців, причетних до депортації українських дітей. Тоді ж було істотно розширено підсанкційний список організацій, пов'язаних з російським військово-промисловим комплексом.