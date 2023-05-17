США анонсували кроки з посилення ізоляції РФ на саміті G7

На саміті G7 в Японії будуть "конкретні дії", спрямовані на подальшу ізоляцію Росії через її війну проти України, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

Країни Великої сімки (G7) на саміті в Японії, який відбудеться цього тижня, зроблять конкретні кроки, щоб посилити ізоляцію Росії та послабити її здатність вести війну проти України. Про це у вівторок, 16 травня, заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі.

"Протягом останніх 15 місяців Велика сімка солідаризувалася з Україною після вторгнення Росії, згуртовуючи світ на підтримку України та відрізаючи Путіна від ключових технологій і фінансування в усьому світі. Ця солідарність з Україною зараз навіть сильніша, ніж минулого року. І ви побачите конкретні дії, спрямовані на подальшу ізоляцію Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну", - сказав Кірбі під час брифінгу у Білому домі.

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За його словами, цей прояв єдності країн G7 поширюватиметься і на інші ключові економічні та безпекові питання. "Лідери G7 продемонструють, що ми поділяємо спільний підхід до викликів, які створює КНР, підхід, який ґрунтується на спільних цінностях", - анонсував представник Білого дому. Також, за його словами, на саміті порушуватиметься питання необхідності збільшення зусиль для переходу на "чисту" енергію, а також підтримки країн, що розвиваються.

Саміт лідерів держав Великої сімки відбудеться у Японії з 19 по 21 травня. На заході до лідерів країн-членів G7 - Японії, США, Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Європейського Союзу - приєднаються запрошені гості, серед яких президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

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