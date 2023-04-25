Японія та ЄС проти повної заборони експорту до Росії - ЗМІ

Євросоюз і Японія не підтримали пропозиції США значно обмежити експорт до РФ, пише Financial Times.

Євросоюз і Японія виступили проти пропозиції США країнам Великої сімки (G7) заборонити майже весь експорт до Росії, заявивши, що такий крок нездійсненний, повідомило в понеділок, 24 квітня, видання Financial Times.

"Заява лідерів G7, яку готують до зустрічі в Хіросімі наступного місяця, містить обіцянку замінити поточний режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона на експорт включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції", - йдеться в повідомленні.

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"З нашої точки зору, це просто нездійсненно", - цитує видання чиновника, який бере участь у підготовці саміту G7 в Хіросімі 19-21 травня.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що США та ще кілька ключових союзників України розглядають можливість запровадити майже повну заборону на експорт до РФ, а на травневому саміті G7 у Японії до дискусії планують залучити країни ЄС. Це повністю змінило б чинний санкційний режим. Якщо зараз до Росії дозволено постачати всі товари, окрім підсанкційних, то за нового підходу, навпаки, під заборону підпала б уже вся продукція та існував би перелік винятків.

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