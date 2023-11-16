ЄС внесе у санкційний список сина Медведєва - The Guardian

12-й пакет антивоєнних санкцій ЄС зачепить близько 120 російських фізичних і юридичних осіб. Серед них - єдиний син Дмитра Медведєва і дочка двоюрідного брата Володимира Путіна.

Єдиний син колишнього президента та прем'єр-міністра Росії, нинішнього заступника голови Ради безпеки РФ і першого заступника військово-промислової комісії Дмитра Медведєва потрапить під 12-й пакет санкцій Європейського Союзу, пише в четвер, 16 листопада, британське видання The Guardian. Ілля Медведєв опиниться під санкціями за те, що "керував кампанією з дезінформації та пропаганди в Україні".

Крім того, у санкційному списку, куди внесуть 47 фізичних осіб, опинилася Ганна Цивільова - дружина губернатора Кемеровської області РФ і голова фонду "Захисники вітчизни", який надає підтримку росіянам, які воюють проти України. За даними ЗМІ, вона є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна, бо її батько - його двоюрідний брат.

"Включення до санкційного списку родичів або високопосадовців, включно з сім'єю Путіна, розлютить Кремль", - прогнозують британські журналісти.

Читайте також: Медведєв, Шойгу, директор ФСБ: Зеленський ввів у дію нові санкції

12-й пакет санкцій ЄС проти Росії

15 листопада Європейська Комісія передала Раді ЄС проєкт 12-го пакета санкцій проти Росії за війну проти України.

Єврокомісія пропонує поширити санкції на ще 120 осіб і компаній, які зіграли роль "у підриві суверенітету та територіальної цілісності України". Як зазначається у пресрелізі Європейської служби зовнішніх зв'язків, ідеться, зокрема, про представників військового, оборонного та IT-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

За даними The Guardian, у центрі пропозицій - заходи, спрямовані на перекриття доступу Росії до комерційних доходів. Зокрема, йдеться про повну заборону на продаж на території ЄС російських алмазів і ювелірних виробів з дорогоцінним камінням з сибірських родовищ. На думку ЄС, це може скоротити доходи РФ на 4,5 мільярда євро на рік.

Раніше агентство Bloomberg повідомило з посиланням на отримані ним пропозиції Єврокомісії, що ЄС заборонить експорт верстатів і комплектуючих, які Росія використовує для виробництва зброї, що застосовується в Україні. Крім того, ЄС заборонить ввозити в Росію хімікати, літієві батареї, термостати, серводвигуни і двигуни для дронів.

Процес узгодження санкцій офіційно розпочнеться 17 листопада. Очікується, що його ухвалять до кінця року.

Читайте також: Кіпрські фірми допомагають олігархам РФ обходити санкції - ICIJ