Медведєв, Шойгу, глава ФСБ: Зеленський підписав нові санкції

Під нові санкції України потрапили 606 посадовців із "верхівки РФ". Серед них - члени Ради безпеки і Ради Федерації РФ, а також депутати Держдуми.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій до посадовців із "верхівки" РФ. Відповідний документ, датований 7 вересня, опублікували на сайті Офісу президента в п'ятницю, 9 вересня.

До списку потрапили 606 осіб: 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради Федерації та 424 депутати Державної думи.

Серед них: заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, секретар Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу, перший заступник Валерій Герасимов, головнокомандувач військами Національної гвардії Віктор Золотов, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, керівник Федеральної митної служби Володимир Булавін, генеральний прокурор Ігор Краснов.

Також під новими санкціями опинилися: керівник Адміністрації президента РФ Антон Вайно, голова Держдуми В'ячеслав Володін, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр фінансів Антон Сілуанов, міністр юстиції Костянтин Чуйченко, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов та інші.

Усім їм заблоковують активи, повністю припиняють торговельні операції, запобігають виведенню капіталів за межі України. Крім того, йдеться про заборону участі у приватизації, оренді державного майна, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань тощо. Строк дії санкцій - десять років.

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Уряд ініціював санкції до доньок Путіна і патріарха Кирила

30 серпня Кабінет міністрів України схвалив пропозиції міністерства культури та інформаційної політики щодо запровадження на 10 років санкцій проти санкцій щодо глави Російської православної церкви Кирила та ще семи представників РПЦ.

2 вересня уряд схвалив пропозиції міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій щодо запровадження санкцій проти 99 фізичних і 178 юридичних осіб Росії та Білорусі. Серед них, зокрема, й доньки президента РФ Володимира Путіна - Марія Воронцова і Катерина Тихонова.

За законом, пропозиції Кабміну має розглянути РНБО та ввести в дію своїм указом президент.

У червні Зеленський ввів у дію санкції щодо Путіна та ще 34 російських урядовців. Також обмеження застосували щодо 261 топ-посадовця російських вищих навчальних закладів, зокрема ректора Московського державного університету.