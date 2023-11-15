Фірми Кіпру допомагають олігархам РФ обходити санкції - ICIJ

Навіть в умовах антивоєнних санкцій Заходу Кіпр залишався центром фінансових операцій, що проводяться в інтересах російських мільярдерів, з'ясував Міжнародний консорціум журналістських розслідувань.

Влада Кіпру з 2014 року допомогла у відмиванні грошей майже сотні росіян, які перебувають під санкціями Заходу у зв'язку з анексією Криму та подальшим повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Такі висновки містяться в розслідуванні Cyprus Confindencials, оприлюдненому 14 листопада Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ у вівторок).

У розслідуванні брали участь більше 270 журналістів з понад 50 країн. Щоб виявити незаконні активи, вони проаналізували витоки з документів для внутрішнього користування, датованих періодом від середини 1990-х років до квітня 2022 року, зокрема: фінансових звітів, заявок на відкриття банківських рахунків і повідомлень електронної пошти.

Як працює "кіпрська модель"

"Економічна система острова, відома як "кіпрська модель", спирається на роздутий фінансовий сектор з одним із найслабкіших у Європейському Союзі законів про розкриття фінансової інформації, поблажливий Центральний банк і цунамі в понад 200 мільярдів доларів російських інвестицій, які забезпечили олігархам величезний вплив", - констатували журналісти за підсумками цієї роботи.

Типовим прикладом "клановості", яка, за їхньою оцінкою, лежить в основі "кіпрської моделі", вони називають Нікоса Анастасіадіса, який обіймав посаду президента Кіпру з 2013 до початку 2023 року. Як з'ясували автори розслідування, до вступу на посаду президента Анастасіадіс заснував юридичну компанію, яка здійснювала офшорні послуги та була дуже приваблива для російських клієнтів.

Можлива роль експрезидента Кіпру

Розслідування, проведене в 2019 році інформаційним партнером ICIJ - Проєктом розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), - показало, що в період до приходу Анастасіадіса до влади його юридична фірма мала партнерів, які були працівниками "підставних компаній, що були пов'язані з ймовірними масштабними операціями з відмивання грошей, зокрема й операціями, пов'язаними з союзниками (президента Росії Володимира. - Ред.) Путіна", - ідеться в розслідуванні.

Вступивши на посаду, Анастасіадіс залишив фірму двом дочкам та іншим партнерам і вирушив до Москви, де зустрівся з Путіним і уклав угоди, що сприяють тіснішим економічним і фінансовим зв'язкам, пишуть автори.

У відповідь на запит ICIJ фірма, заснована Анастасіадісом, заявила: "Ми категорично хотіли б сказати, що жоден зі співробітників нашої юридичної фірми не був причетний до будь-яких правопорушень. Ці звинувачення абсолютно необґрунтовані і позбавлені підстав".

Реакція кіпрського уряду

За даними розслідувачів, з 2014 року кіпрські фірми діяли в інтересах загалом 96 росіян, які опинилися під західними санкціями після анексії Криму і розв'язання Росією повномасштабної війни проти України. 67 з них - зі списку мільярдерів Forbes 2023 року. Причетним до допомоги російським олігархам, зокрема, Олексію Мордашову, розслідувачі вважають і кіпрське відділення компанії PwC.

Загалом ICIJ виявили близько 800 компаній і трастів, зареєстрованих у секретних юрисдикціях, які належали або контролювалися росіянами, що потрапили під санкції з 2014 року. Секретні юрисдикції - це країни і території, які забезпечують режим низьких податків і анонімність корпоративних власників.

У відповідь на запитання ICIJ представник кіпрського уряду заявив, що "з 2013 року Кіпр докладає наполегливих зусиль та зумів стабілізувати свій банківський сектор і стати провідною юрисдикцією як у боротьбі з відмиванням коштів, так і в забезпеченні дотримання санкцій".

Третина кіпрських мільярдів - з-за кордону To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video