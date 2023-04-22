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Росіяни в МосквіФото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance
ЕкономікаРосійська Федерація

У Росії зросла кількість мільярдерів - рейтинг Forbes-2023

Анастасія Шепелева
35 хв. тому

Незважаючи на війну проти України та санкції Заходу, у Росії зросла кількість мільярдерів, свідчить рейтинг російської редакції Forbes-2023.

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У Росії протягом року зросла кількість мільярдерів. За даними рейтингу Forbes-2023, опублікованого російською редакцієюжурналу у суботу, 22 квітня, цьогоріч у Росії нараховується 110 мільярдерів, що на 22 більше, ніж минулого року. Цей список міг би бути довшим - за даними Forbes, п'ять мільярдерів відмовилися від російського громадянства.

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Крім того, за даними російської редакції американського журналу Forbes, за останні дванадцять місяців статки найбагатших росіян відновилися і зросли загалом на 152 мільярди доларів. Нині їхні активи становлять 505 мільярдів доларів. У 2021 році - до війни Росії проти України та санкцій, накладених на РФ Заходом, - ця сума становила 606 мільярдів доларів.

Щодо причин відновлення статків, то Forbes пише, що у 2022 році рейтинг складався у період сильної паніки на ринках, спричиненою війною РФ в Україні. Оцінки статків росіян рухнули разом з курсом рубля. Крім того, повідомляє Forbes, багато мільярдерів передали свої активи членам родин, які не потерпають від західних санкцій, таким чином захистивши їх. За даними інформаційної агенції Reuters, останнім часом багатії у РФ виграють і від високих цін на сировину.

Перше місце у списку Forbes 2023 року вперше посів засновник компаній "Єврохим" та "СУЭК" Андрій Мельниченко - його статки за рік зросли понад удвічі, до 25,2 мільярда доларів. Це сталося, як пише Forbes, в основному через зростання вартості "Єврохим", яка виробляє добрива. Цей сектор економіки Росії після початку війни продемонстрував суттєве зростання.

Попри санкції, РФ нарощує обсяги експорту нафти

Між тим, у березні, попри західні санкції, Росія наростила обсяги експорту нафти до максимуму за останні три роки. Доходи від цього досягли позначки в 12,7 мільярда доларів. 

На зустрічі в Японії 17 квітня глави МЗС Великої сімки, зокрема, домовилися посилити контроль за виконанням антиросійських санкцій.

Експорт до РФ можуть майже повністю заборонити

Крім того, за даними ЗМІ, США та союзники України розглядають можливість запровадження повної заборони на більшу частину експорту до Росії, що потенційно може стати значним посиленням економічного тиску на Кремль. 

Підхід, який обговорюється, переверне існуючий режим санкцій - в такому випадку весь експорт буде заборонений, а існуватимуть лише окремі  винятки. Зараз же весь експорт дозволений, якщо він не підпадає під санкції. Рішення можуть ухвалити на саміті G7 в травні.

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