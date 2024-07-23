Байден делегував підтримку України мінфіну та держдепу

Свої повноваження за законом про підтримку України Байден делегував Єллен і Блінкену. Частина повноважень стосується можливої конфіскації заморожених активів РФ.

Президент США Джо Байден делегував свої повноваження в рамках закону "Про відновлення економічного добробуту та створення нових можливостей для українців" міністерці фінансів Джанет Єллен і державному секретареві Ентоні Блінкену. Про це в ніч на вівторок, 23 липня, повідомили на сайті Білого дому.

Передані повноваження пов'язані, зокрема, з можливістю конфіскації заморожених активів Росії на користь України. Делегування "поширюється на будь-які положення будь-яких майбутніх державних законів, які є такими самими або практично такими самими, як згадані".

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Байден захворів на COVID-19 і пішов на карантин

18 липня стало відомо, що Байден заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію, продовжуючи виконувати обов'язки президента в повному обсязі.

Його лікар Кевін О'Коннор запевнив 22 липня, що в Байдена вже майже не залишилось симптомів хвороби.

Зняття Байдена з виборів і висунення Харріс

21 липня Байден заявив, що вирішив не балотуватися на вибори президента, які пройдуть в листопаді.

Замість своєї кандидатури він запропонував Демократичній партії розглянути висунення віцепрезидентки Камали Харріс.

Сама Харріс підтвердила готовність йти в президенти та протистояти на виборах Дональду Трампу, якого вже офіційно висунула кандидатом Республіканська партія США.

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