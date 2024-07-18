У Джо Байдена діагностували коронавірус - він ізолюється

Байден піде на самоізоляцію, але буде продовжувати роботу, повідомили в Білому домі.

Президент США Джо Байден знову заразився коронавірусом. Про це повідомили в Білому дому в ніч на четвер, 18 липня.

81-річний Байден був вакцинований від Covid-19, у тому числі бустерним щепленням. В його адміністрації кажуть, що він має лише легкі симптоми - нежить і сухий кашель, а лікар президента - що той відчуває загальне нездужання. Сам Байден після позитивного тесту на коронавірусну інфекцію запевнив, що почувається "добре".

Звістка про зараження надійшла, коли Байден перебував на одному з заходів у Неваді. У Білому домі повідомили, що президент повернеться додому в Делавер і піде на самоізоляцію, під час якої продовжуватиме виконувати обов'язки в повному обсязі.

Байден готовий відмовитись від виборів у разі хвороби

Напередодні Байден заявив, що лише медичні показання могли б змусити його переглянути рішення балотуватися на другий президентський термін. "Якби я мав якесь захворювання, якби лікарі прийшли до мене і сказали, що у вас є ця проблема...", - сказав він в уривку з інтерв'ю, оприлюдненому телеканалом BET News 17 липня.

Водночас ще минулого тижня Байден запевнив на пресконференції, що ніхто з лікарів не говорив йому про наявність у нього серйозних захворювань.

У лютому лікар Білого дому Кевін О'Коннор написав після медогляду президента, що Байден - здоровий, "активний, міцний 81-річний чоловік, який, як і раніше, здатний успішно виконувати обов'язки президента".

Заклики демократів до Байдена вийти з виборів президента

Останнім часом, особливо після дебатів Байдена з конкурентом від Республіканської партії Дональдом Трампом, низка впливових американських політиків і громадських діячів закликала Байдена зняти свою кандидатуру з листопадових виборів. Вони аргументують свій заклик насамперед похилим віком політика, хоча Трамп молодший за того всього на чотири роки.

За даними телеканалу ABC News, до подібного заклику до Байдена непублічно доєднався лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер. Він нібито сказав президенту, що якщо той завершить свою виборчу кампанію, це буде "краще для країни і для Демократичної партії".

Читайте також: Альтернативні кандидати Демпартії мають вищий рейтинг, ніж Байден - Politico