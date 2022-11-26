У роковини Голодомору стартувала програма "Зерно з України"

60 суден з українським зерном відправлять наступного року за кошти міжнародних партнерів до найбідніших країн Африки в рамках програми Grain from Ukraine.

У суботу, 26 листопада, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років Київ офіційно запускає програму Grain from Ukraine ("Зерно з України") для постачання збіжжя до найбідніших країн Африки. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у заяві, переданій виданню The Guardian.

У рамках ініціативи близько 60 кораблів з українським зерном планують відправити до середини наступного року в деякі з найбідніших країн Африки. Одне судно, профінансоване Німеччиною, вже відправилося в Ефіопію. Збіжжя також планують спрямувати з Одеського порту до таких "гуманітарних гарячих точок" як Судан, Ємен і Сомалі.

"Навіть коли країна бореться з нестачею продовольства, спустошеними сільськогосподарськими угіддями та широкомасштабними відключеннями електроенергії, ми ніколи не забудемо про нашу роль відповідального громадянина світу - особливо після того, як самі пережили голод як нація", - йдеться у заяві Зеленського.

Київ закликає міжнародних партнерів допомогти профінансувати витрати на відправлення продовольства до бідних країн.

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За збіжжя для Африки платитимуть міжнародні партнери

Минулого тижня Росія погодилася продовжити так звану "зернову угоду" ще на 120 днів. Із 1 серпня, відколи вдалося зняти російську блокаду на експорт продовольства Чорним морем, Україна відправила понад 11 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції до 38 країн світу. Водночас деякі з найбідніших країн були витіснені з ринку через високі ціни на збіжжя. Суть нової програми "Зерно з України" полягає в тому, щоби закуповувати його в українських виробників - пріоритетом є малі та середні підприємства - та передавати країнам, які перебувають на межі голоду.

Зерно для перших двох кораблів Україна закупила сама за рахунок державних коштів, а фрахт оплатили Німеччина та Японія. Для інших суден збіжжя купуватимуть за рахунок інших країн. Зокрема, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже погодилося надати до 20 мільйонів доларів на цю ініціативу. Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі також оголосив про виділення додаткових коштів на програму під час свого візиту в Україну 25 листопада. Сьогодні посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас анонсував "великі суми" підтримки на українське зерно для найбідніших країн світу.

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