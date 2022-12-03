Естонія замовила у США шість систем HIMARS

Окрім HIMARS, офіційний Таллінн в рамках договору з США отримає ракети з дальністю дії до 300 км. Це найбільша оборонна закупівля в історії країни.
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Естонія закуповує у США шість реактивних системи залпового вогню HIMARS. Як повідомляє естонський Державний центр оборонних інвестицій (RKIK), відповідна угода укладена між RKIK і американським агентством зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) у п'ятницю, 2 грудня. Сума контракту становить понад 200 мільйонів доларів.
Окрім HIMARS, Естонія в рамках цього найбільшого в історії країни договору отримає боєприпаси і засоби зв'язку. Зокрема ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів, і ракети меншої дальності. Також угода передбачає вирішення питань, пов'язаних із навчанням і логістикою.
Зазначається, що перші постачання надійдуть у 2024 році. Фінансування здійснюватиметься з пакету безпекової допомоги, який США спрямовує на зміцнення обороноздатності України та членів східного флангу НАТО.