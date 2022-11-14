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Енергетична криза
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Херсону
Президент України Володимир Зеленський відвідав нещодавно деокупований обласний центр Херсон.Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Зеленський приїхав до звільненого Херсона

Степан Смишляєв
37 хв. тому

Попри те, що поблизу міста все ще лунають постріли, херсонці вийшли на головну площу міста привітати президента. Він пообіцяв, що Україна продовжить звільняти свої території.

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, відвідав нещодавно деокупований обласний центр Херсон, з якого лише минулого тижня вийшли російські війська. "Ми просуваємося далі (…) Ми готові до миру, миру для усієї нашої країни ", - сказав глава української держави на зустрічі з військовими, якого цитує Reuters.

Він подякував Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії. Так, Зеленський, вказав на вагомий внесок високоточних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, що одразу продемонстрували "величезну різницю".

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Візит під обстрілами

За кілька хвилин до його приїзду Зеленського люди в центрі Херсона чули близькі обстріли. Попри це, на головній площі зібралися батьки з дітьми. Вони розмахували українськими прапорами, або загорталися в них. "Я справді щасливий, ви можете побачити з реакції людей, їхня реакція не постановочна", - наголосив президент.

Відповідаючи на запитання, куди українські війська можуть просуватися далі, він сказав: "Не на Москву… Ми не зацікавлені в територіях іншої країни".

Після того, як Зеленський закінчив свою промову, над містом пролунало ще кілька артилерійських пострілів.

Села Херсонщини: звільнені, але й досі під вогнем

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