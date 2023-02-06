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Патріарх Російської православної церкви Кирило - агент КДБ, кажуть у Швейцарії
Патріарх Російської православної церкви Кирило - агент КДБ, кажуть у ШвейцаріїФото: Alexander Nemenov/AFP
ПолітикаРосійська Федерація

Глава РПЦ Кирило працював на КДБ у Швейцарії - ЗМІ

Валерій Сааков
2 год. тому

У 1970-х роках нинішній патріарх РПЦ Кирило виконував під позивним "Михайлов" завдання служби зовнішньої розвідки КДБ у Женеві, повідомили швейцарські ЗМІ.

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Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило працював у Женеві на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ. Про його розвідницьку діяльність у 1970-х роках у Швейцарії повідомили в неділю, 5 лютого, швейцарські видання Le Matin Dimanche та Sonntagszeitung з посиланням на Швейцарський федеральний архів. Досьє, що було складено Федеральною поліцією в той час і відтоді оприлюднене, підтверджує, що він "належав до КДБ", пишуть журналісти.

Агент впливу з позивним "Михайлов"

На початку 1970-х років нинішній патріарх РПЦ перебував у Женеві під псевдонімом "Михайлов". Там він мав офіційно представляти Московський Патріархат у Всесвітній раді церков (ВРЦ). Кажуть, що завдання Кирила полягало, зокрема, у тому, щоб впливати на ВРЦ, що була пронизана агентами впливу КДБ. Метою радянського керівництва в той час, згідно з повідомленнями ЗМІ, було змусити цю релігійну інституцію засуджувати США та їхніх союзників, а також пом'якшити їхню критику щодо відсутності релігійної свободи в СРСР.

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За даними двох газет, РПЦ поки відмовляється коментувати ймовірну шпигунську діяльність Кирила в Женеві. Водночас ВРЦ заявила, що не має "жодної інформації" щодо цього питання.

Небіж Кирила Гундяєв все заперечує

Тим часом племінник Кирила і наступник на посаді в Женеві Михайло Гундяєв заперечив у коментарі Le Matin Dimanche, що його дядько був агентом. Кирило "ніколи не був агентом", попри "суворий контроль" з боку КДБ. На "щирість його прихильності до екуменічної роботи з іншими церквами" "не вплинув" тиск з боку радянських спецслужб, сказав Гундяєв в інтерв'ю газеті.

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Тим часом у посольстві РФ у Берні цю інформацію назвали черговим прикладом "русофобії", що поширюється й у Швейцарії, повідомляє видання Tagesanzeiger.

Відомо, що патріарх РПЦ Кирило є палким прихильником російського лідера Володимира Путіна та його політики. Він підтримує повномасштабну війну Росії проти України, а в 2012 році назвав Путіна "дивом", нагадує інформагенція AFP. Через підтримку очільником РПЦ агресії РФ проти України він опинився в санкційних списках України та Великобританії. Накласти обмеження на Кирила мали намір і в ЄС, однак ця спроба провалилася через позицію Угорщини. 

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