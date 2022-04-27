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Берн

Берн – місто в Швейцарії, фактична столиця цієї країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Берн".

Берн є швейцарським містом федерального значення й столицею однойменного німецькомовного кантону. Конституція Швейцарії не передбачає закріплення статусу столиці за одним з міст. Але оскільки в Берні розташовані уряд, парламент та центральний банк, це місто є політичним центром країни і її фактичною столицею. Кількість населення Берна становить приблизно 131 тисячу осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чому Швейцарія відмовила у постачанні боєприпасів Україні?

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У часи дизайнерських та ексклюзивних наручних годинників та смартфонів дедалі менше людей звертають увагу на годинники у громадських місцях. Однак кинути погляд вгору інколи варто. Дивітьcя фоторепортаж DW:

Викрадене мистецтво колекції Ґурлітта у Бонні та Берні

Викрадене мистецтво "колекції Ґурлітта" у Бонні та Берні 03.11.2017

Виставки картин з так званої "колекції Ґурлітта" відкрилися одразу у двох містах - Берні та Бонні. Доробки з унікальної колекції поціновувачі прекрасного побачать уперше.

Колекція Ґурлітта: виставка картин, які не бачили з Другої світової війни (відео)

Колекція Ґурлітта: виставка картин, які не бачили з Другої світової війни (відео) 02.11.2017

У німецькому Бонні та швейцарському Берні виставляють твори відомих митців з колекції Ґурлітта, які були викрадені в часи Другої світової війни і їх більше ніхто не бачив, крім родини колекціонера.

Викрадене мистецтво: світ вперше побачить колекцію Ґурлітта (02.11.2017) 02.11.2017

У Німеччині та Швейцарії виставляють твори відомих митців з колекції Ґурлітта, які "зникли" під час Другої світової війни і їх більше ніхто не бачив, крім родини колекціонера.

Бунт в лавах британської опозиції після Brexit

Бунт в лавах британської опозиції після Brexit 26.06.2016

Однопартійці критикують лідера британських лейбористів Джеремі Корбіна і ставлять питання про необхідність обрання нового лідера партії. Цьому передували скандальні відставки та звільнення у тіньовому кабінеті.
Президенти Азербайджану та Вірменії у Берні обговорять Нагірний Карабах

Президенти Азербайджану та Вірменії у Берні обговорять Нагірний Карабах 19.12.2015

Зустріч у Берні, на якій обговорять шляхи вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху, відбудеться на тлі чергового загострення відносин між Азербайджаном та Вірменією.
Швейцарія готова обмежувати кількість мігрантів з ЄС і без згоди Брюсселя

Швейцарія готова обмежувати кількість мігрантів з ЄС і без згоди Брюсселя 05.12.2015

У Швейцарії планують обмежити кількість мігрантів з ЄС з 2017 року, виходячи з економічних потреб. Якщо угоди з Брюсселем не буде досягнуто, країна може запровадити обмеження в односторонньому порядку.
Швейцарія скасувала частину санкцій щодо Ірану

Швейцарія скасувала частину санкцій щодо Ірану 12.08.2015

Берн скасував стосовно Тегерана санкції щодо торгівлі нафтопродуктами, продукцією нафтохімії, коштовними металами та низку обмежень у фінансовій сфері.

Дім релігій у Швейцарії: п'ять конфесій моляться під одним дахом 25.03.2015

У швейцарському Берні християни, мусульмани, юдеї, буддисти та індуїсти збудували спільних храм. Як у ньому співіснують ті, хто ворогував століттями?

"Геофактор": Чи дізнається світ імена винних у катастрофі МН17? (20.03.2015) 20.03.2015
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