Берн – місто в Швейцарії, фактична столиця цієї країни. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Берн".

Берн є швейцарським містом федерального значення й столицею однойменного німецькомовного кантону. Конституція Швейцарії не передбачає закріплення статусу столиці за одним з міст. Але оскільки в Берні розташовані уряд, парламент та центральний банк, це місто є політичним центром країни і її фактичною столицею. Кількість населення Берна становить приблизно 131 тисячу осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.