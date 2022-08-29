Як швейцарські Альпи рятують клімат і енергосистему Європи

Лише гребля вказує на те, що ця лазурова водойма - не диво природи. На початку серпня 2022 року в кантоні Вале у Швейцарії введено в експлуатацію ГАЕС Нант-де-Дранс, що є другою за потужністю в країні та однією з найбільших в Європі гідроакумулючих станцій. Її встановлена потужність 900 МВт, що дорівнює потужності одного сучасного енергоблоку АЕС й забезпечує струмом 900 тисяч домогосподарств.