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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Виступ президента США Джо Байден на Генасамблеї ООН
Президент США Джо Байден на Генасамблеї ООН закликав світ виступити проти агресії Росії проти України.Фото: Mandel Ngan/AFP
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден на Генасамблеї: Росія порушила основні принципи ООН

Степан Смишляєв
2 год. тому

Росія порушує як статут ООН, так і договір про нерозповсюдження ядерної зброї, схвалений організацією, наголосив Джо Байден. Тому США закликають всі країна виступити проти жорстокої війни РФ проти України.

https://www.dw.com/uk/bajden-na-genasamblei-oon-rosia-porusila-osnovni-principi-organizacii/a-63197488

Вторгненням в Україну Росія, яка є постійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, "безсоромно порушила" основні принципи статуту ООН, зокрема "чітку заборону завоювання сусідньої країни", заявив президент США Джо Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу, 21 вересня.

Він додав, що повідомлення про те, наскільки жорстоко окупаційні сили РФ поводяться з мирним населенням в Україні, "мають змусити вашу кров холонути в жилах". Президент США закликав усі країни, чи то демократії, чи автократії, виступити проти "жорстокої, непотрібної війни" Росії та підтримати зусилля України з самозахисту. "Ми будемо солідарні проти агресії Росії, і крапка", - підкреслив він, повідомляє агенція AP.

На переконання Байдена, війна між Україною та РФ має закінчитися на справедливих умовах. "Але ви не можете захопити територію іншої країни силою. Єдина країна, яка стоїть на цьому шляху, - це Росія", - сказав глава Білого дому.

Він зауважив, що напад Росії на Україну має далекосяжні наслідки, зокрема для світової продовольчої безпеки. Президент США повідомив, що для вирішення питань продовольчої безпеки США виділять понад 2,9 мільярда доларів.

Зневага до ядерної угоди

Байден також зауважив, що нещодавні погрози президента РФ Володимира Путіназастосувати ядерну зброю свідчать і про "безрозсудну зневагу" до обов'язків РФ як підписанта договору про нерозповсюдження ядерної зброї, схваленого ООН. "Ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна вести", - цитує президента США AFP.

Розкритикував він і ніші країни, які мають ядерні програми: Китай, який, за його словами, бере участь у безпрецедентнійгонці озброєнь, і Північну Корею, яка продовжує відверто порушувати санкції ООН. Окремо Байден наголосив, що Іран не повинен мати ядерної зброї.

Розширення Радбезу ООН

Також Байден зупинився на питанні збільшення кількості постійних і не постійних членів Радбезу ООН. Наразі до неї входить лише п’ять постійних членів з правом вето: Великобританія, Китай, Франція, Росія та Сполучені Штати. Їхня кількість не переглядалась від самого заснування організації в 1945 році.

Він зауважив, що США "давно підтримують" розширення представництва в цьому органі. "Постійні місця для країн Африки, Латинської Америки, Карибського басейну. Сполучені Штати віддані цій життєво важливій роботі", - додав Байден.

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