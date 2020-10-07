Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці
Королівська родина Великобританії провела перший за час пандемії COVID-19 захід у Букінгемському палаці - принц Вільям та його дружина Кейт зустрілися з гостями з України - Володимиром та Оленою Зеленськими.
Володимир та Олена Зеленські (п) під час прийому в Букінгемському палаці
У Букінгемському палаці в Лондоні у середу, 7 жовтня, відбувся перший захід за участі королівської родини від моменту закриття на карантин у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні 2020 року.
Примітно, що цей захід відбувся за участю українського президента Володимира Зеленського. Разом із дружиною Оленою його там прийняли Герцог та Герцогиня Кембриджські за дорученням королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Ані Їхні Королівські Високості, ані подружжя Зеленських під час зустрічі не мали на обличчях захисних масок, вони утрималися від рукостискань та дотримувалися необхідної дистанції одне від одного для профілактики поширення вірусу, зазначає інформагенція AP.
Букінгемський палац є центральною резиденцією королеви у Лондоні та адміністративним центром британської монархії. Зазвичай улітку частина палацу відкрита для відвідувачів, але цьогоріч через пандемію весь палац залишався зачиненим, як і інші монарші туристичні принади країни.
Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Лондоні, який триватиме до четверга, 8 жовтня. Під час візиту президент України має зустрітися, зокрема, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та міністром закордонних справ Домініком Раабом.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Страшенно мила родина
Концепція "королівської родини" виникла в середині 19 століття - розпочалась із принца Альберта, королеви Вікторії та їхніх дев'ятьох дітей. Відтоді за Британською імперією стоїть не окремий король або королева, а ціла родина. Віндзори модернізували й удосконалили цю концепцію. Сьогодні королева навіть прийняла в родину другу дружину свого сина Чарлза.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Монархія в небезпеці
Георга V (1865-1936, праворуч) можна сплутати з його кузеном російським царем Миколою ІІ. Коли після Лютневої революції 1917 року Микола ІІ мусив зректися престолу, Георг V дистанціювався від нього. Пропозицію політичного притулку він швидко скасував: надто великою була небезпека того, що і в його королівстві теж стане неспокійно. Невдовзі після цього Миколу ІІ було страчено.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Успішний Віндзор: Георг V
Спірне під час Першої світової війни, правління Георга V стабілізувалось після зміни родового імені на Віндзор. Тимчасом як деінде монархії руйнувалися, Георг V провів імперію через економічну кризу і надав британським колоніям незалежність у межах Співдружності націй.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Особливий випадок: Едуард VIII
Після смерті Георга V трон успадкував у 1936 році його син Едуард VIII. Його правління тривало лише 326 днів, Едуард VIII перебував на престолі найменше з усіх британських монархів. Роман з американкою Волліс Сімпсон призвів до скандалу і жорсткої конституційної кризи: консервативний уряд зрештою змусив його зректися престолу.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Зберегти обличчя в кризу: Георг VI
Молодший брат Едуард VIII - Альберт - заповнив прогалину, і 1937 року був коронований як Георг VI. Разом із дружиною Єлизаветою і двома доньками - Єлизаветою і Маргарет Роуз - він об'єднав родину. Він керував державою під час Другої світової війни, щоправда за випробування заплатив власним здоров'ям: у 1952 році король помер від артеріального тромбозу.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Замок Віндзор як місце перепочинку
Один з рецептів успіху Віндзорів - їхня послідовність у кризові часи: під час Другої світової королівська родина поділяла життєві труднощі простих людей і харчувалась, приміром, продовольчими пайками. Георг, попри німецькі авіанальоти і пошкодження Букінгемського палацу, залишався в Лондоні. Лише вихідні він проводив з родиною у Віндзорі.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
"Хочемо бачити короля!"
Завдяки своїй самопожертві члени королівської родини стали символізувати британский опір фашизму. Після капітуляції німецького Вермахту 5 травня 1945 року, сповнений радості величезний натовп скандував перед Букінгемським палацом: "Хочемо бачити короля!" Георг VI був на піку популярності.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівські весілля як народні гуляння
Уже в 1947 році маси людей прийшли на весілля кронпринцеси Єлизавети і Філіпа Маунтбеттена. Донька короля виявилася справжньою знахідкою для корони: її правління триває з 1952 року. Її тривалий позбавлений скандалів шлюб і четверо дітей забезпечили Віндзорам подальше існування у часи занепаду багатьох монархій.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нещасливий спадкоємець: принц Чарлз
Шлюб принца Чарлза і леді Діани ніколи не був щасливим. Він завершився 1992 року неприємним медіаспектаклем, що завдав шкоди репутації королівської родини. Обидва сини мусили впоратися не лише із розлученням батьків у 1996 році, а й із смертю матері у 1997-му. Після періоду відчуження нині принц Чарлз знову став поважним членом королівської родини.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Королівський день народження
У 2016 році Єлизаветі виповнилося 90 років, а 2012 року вона відзначила свій діамантовий ювілей на троні. Вона перебуває на троні найдовше з усіх британських монархів. Вона також побила світовий рекорд перебування на чолі держави. Попри те, що критика королівської родини у ЗМІ дедалі зростає, підтримка монархії за правління Єлизавети II здається нездоланною.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Ідеальна пара: Вільям & Кейт
Після скандального розлучення батька й трагічної смерті матері приватне життя онука королеви Вільяма опинилось під особливо пильною увагою ЗМІ. Він обрав супутницею життя Кейт Міддлтон, яка може і хоче відігравати свою роль у королівській родині. Пара має двох нащадків престолу.
Британська монархія - 100 років Віндзорів
Нове покоління: Шарлотта & Джордж
Наймолодші нащадки Віндзорів уже в юні роки зажили чималої слави у ЗМІ. "Ефектом принца Джорджа" називають вплив, який той має на економіку і поп-культуру: все, що вдягає або чим користується Джордж, краще продається. У віці двох років чоловічий глянець GQ включив його до списку 50 чоловіків Британії, які найкраще вдягаються.