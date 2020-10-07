Принц Вільям та Кейт прийняли подружжя Зеленських у Букінгемському палаці

У Букінгемському палаці в Лондоні у середу, 7 жовтня, відбувся перший захід за участі королівської родини від моменту закриття на карантин у зв'язку з пандемією COVID-19 у березні 2020 року.

Примітно, що цей захід відбувся за участю українського президента Володимира Зеленського. Разом із дружиною Оленою його там прийняли Герцог та Герцогиня Кембриджські за дорученням королеви Великобританії Єлизавети ІІ. Ані Їхні Королівські Високості, ані подружжя Зеленських під час зустрічі не мали на обличчях захисних масок, вони утрималися від рукостискань та дотримувалися необхідної дистанції одне від одного для профілактики поширення вірусу, зазначає інформагенція AP.

Букінгемський палац є центральною резиденцією королеви у Лондоні та адміністративним центром британської монархії. Зазвичай улітку частина палацу відкрита для відвідувачів, але цьогоріч через пандемію весь палац залишався зачиненим, як і інші монарші туристичні принади країни.

Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом у Лондоні, який триватиме до четверга, 8 жовтня. Під час візиту президент України має зустрітися, зокрема, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та міністром закордонних справ Домініком Раабом.