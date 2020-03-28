COVID-19: замість круїзних лайнерів - шпиталі для хворих на коронавірус

Deutsche Welle: Ви пропонуєте переобладнати військові чи круїзні кораблі на судна-шпиталі для розміщення хворих на коронавірус, які потім будуть пришвартовані у німецьких портах Північного та Балтійського морів. ЯкВи собі це уявляєте?

Моріц Брейк (Moritz Brake): Якщо не ставити за мету перетворити весь корабель на відділення інтенсивної терапії, то реалізувати таке переобладнання дуже навіть можливо. Адже стандарти якості повітря в лікарнях на суші у звичайних палатах не обов'язково відрізняються від тих, які застосовуються на кораблях. Звичайно, існують певні санітарні вимоги до чистоти. Але їх можна дотримуватися на круїзних лайнерах так само, як і на суші. Інша справа - операційні зали та відділення інтенсивної терапії. До їхньої вентиляції існують спеціальні вимоги. З конструкторської точки зору потрібні деякі додаткові зусилля, аби виконувати ці вимоги на круїзних лайнерах, але і це реально. Також, якщо виникне така ситуація, можна буде залучити і наявний персонал суден, який має відповідні навички - аж до інтенсивних медичних заходів у надзвичайних ситуаціях. Потрібно чітко визначити заздалегідь, що повинен вміти персонал цих кораблів.

Себастіан Брунс

У СШАподібні їдеї вже втілюють у життя. У Лос-Анджелесі та Нью-Йорку вже пришвартовані два судна ВМС США, аби забезпечити там по тисячі додаткових ліжок для хворих на COVID-19.

Себастіан Брунс (Sebastian Bruns): Так, це два побудованих на базі танкерів шпитальні судна воєнно-морських сил США. Крім того, Carnival Cruises, один з найбільших круїзних операторів у США, хоче надати частину свого флоту для використання як шпитальних суден.

... а якщо у Німеччині та Європі не знайдеться круїзних операторів, які будуть готові добровільно надати свої лайнери?

Моріц Брейк: Відповідно до міжнародного морського права, Німеччині, безумовно, буде нелегко отримати прямий доступ до судна, яке курсує, приміром, під прапором Панами. Передача може відбуватися лише на добровільних засадах.

Себастіан Брунс: Я бачу ситуацію так само. Звичайно, це не змінює жодним чином того факту, що нам, Німеччині та багатьом іншим країнам ЄС, не вдалося створити резерв кораблів, які спеціально обладнані всім необхідним для використання їх у випадку кризи чи конфлікту як допоміжного транспорту. Так щоб не потрібно було покладатися на добровільну передачу суден чи навіть домагатися їхньої конфіскації та вилучення. За часів "холодної війни", а також в деяких інших країнах, наприклад, у Великобританії, ситуація була і є іншою. Тоді була можливість у випадку загострення ситуації чи військового конфлікту досить легко залучити круїзні та транспортні кораблі до військово-морського флоту для виконання ними відповідних завдань. Прикладом з історії є круїзний корабель "Уганда", який був вилучений Великобританією під час війни за Фолклендські острови в 1982 році та був впродовж 60 годин переобладнаний з круїзного корабля у військовий корабель для перевезення військового складу, а згодом - і в шпитальне судно.

Моріц Брейк

У Німечинні сьогодні створюють тимчасові шпиталі на суші, наприклад, на території колишнього берлінського аеропорту "Темпельгоф". Чи мають кораблі перевагу над такими рішеннями?

Моріц Брейк: І спортзали, і старі аеропорти, і виставкові зали, і круїзні судна - будь-яке з цих рішень має сенс, аби розміщувати там більшість пацієнтів. У випадку епідемії коронавірусу людям, яким не потрібна штучна вентиляція легень - а таких випадків більшість - таких тимчасових лікарень буде достатньо. Таким пацієнтам встановлять кисневий балон біля ліжка, їм не потрібна ще додаткова інтенсивна терапія. Якщо в спортзалі ліжка розділені лише перегородками, то розміщення на круїзному судні є набагато кращим, комфортнішим, а також безпечнішим. Забезпечити пацієнтів їжею на кораблі, де вона і готується за найкращими стандартами, набагато простіше, адже її не потрібно готувати на польових кухнях чи замовляти кейтеринг, кораблі вже спроєктовані таким чином, щоб забезпечувати людей на борту всім необхідним.

А тяжкохворих пацієнтів тоді потрібно буде доставляти у звичайні лікарні вертольотами...

Моріц Брейк: Саме так! Процес доставки можна дуже легко організувати на такому переобладнаному круїзному судні. Адже на кораблі або вже є вертолітний посадковий майданчик, або його можна досить легко добудувати у місцях, де конструкція корабля додатково зміцнена, приміром, там, де розміщені басейни на палубах. Таким чином, якщо стан пацієнта погіршується, то медперсонал на кораблі зможе швидко підготувати його до транспортування, і його швидко буде доставлено до спеціалізованого медзакладу.

Себастіан Брунс є експертом з морської безпеки Інституту політики безпеки при університеті німецького міста Кіль (ISPK)

Моріц Брейк - капітан-лейтенант і докторант кафедри воєнних досліджень у Королівському коледжі Лондона.