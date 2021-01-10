У Німеччині виявили варіант коронавірусу з Бразилії

У Німеччині вперше виявили новий варіант коронавірусу з Бразилії. Його підтвердили у мандрівника, який повернувся з Бразилії до федеральної землі Гессен, повідомили у місцевому міністерстві соціальних справ у п'ятницю, 22 січня.

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Зазначається, що інфікована особа прибула 21 січня до Франкфуртського аеропорту з Бразилії. Нову мутацію підтвердили під час ПЛР-тесту в лабораторії. Більше інформації відомство не надало.

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За даними Інституту Роберта Коха (RKI), виявлений у Бразилії новий варіант коронавірусу схожий за своїми змінами на мутацію, що виявили у Південній Африці.

Нагадаємо, у світі було зафіксовано поширення трьох нових варіантів коронавірусу - з Великобританії, Південної Африки і Бразилії. Усі вони, за попередніми даними, є більш заразними, але поки що немає доказів, що вони призводять до більшої кількості смертей. Випадки інфікування британським і південноафриканським варіантом коронавірусу вже були підтверджені у Німеччині.

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