 У питаннях вакцинації від COVID-19 Австрія кооперуватиметься з Ізраїлем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Новини

У питаннях вакцинації від COVID-19 Австрія кооперуватиметься з Ізраїлем

Відень розкритикував європейського регулятора за повільність у реєстрації нових вакцин проти коронавірусу. Канцлер Австрії відвідає Ізраїль і домовиться там про співпрацю.

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Канцлер Австрії Себастіан Курц

Щодо вакцин від COVID-19 нового покоління, які здатні захистити від мутацій коронавірусу, Австрія не покладатиметься на ЄС. Про це заявив у вівторок, 2 березня, канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Стратегія придбання та допуску вакцин через ЄС, "у цілому правильна", однак Європейське агентство лікарських засобів (EMA) є занадто повільним у реєстрації препаратів. Це спричиняє "затримки з поставками" вакцин від їх виробників, пояснив Курц.

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Тож, що стосується підготовки до поширення мутованих варіантів коронавірусу, то Австрія "більше не хоче залежати від ЄС відносно виробництва вакцин другого покоління", сказав глава австрійського уряду. Спільно з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 4 березня він відвідає Ізраїль, де проведе перемовини щодо спільного виробництва вакцин другого покоління та співпраці у галузі досліджень терапії COVID-19.

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Курц пояснив, що перспектива співпраці є довгостроковою і при цьому послався на дані експертів про необхідність у наступні роки щорічно вакцинувати дві третини населення - а це 6 мільйонів людей в Австрії. Для цього на наступні роки треба мати достатню кількість вакцини.

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Як відомо, Ізраїль нині є світовим лідером щодо вакцинації від коронавірусу. В країні, де мешкає, 8,7 мільйона людей, уже вакциновано 55,1 відсотка населення, або 4,77 мільйона осіб у кількісному вираженні.

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