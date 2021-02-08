Коронавірус: як в Австрії запобігають третій хвилі пандемії?

Шість тижнів Австрія перебувала у локдауні. І от, з 8 лютого діти знову змогли піти до школи, а дорослі - в магазини. Здається, усі тішаться, але, виявляється, за кулісами відносно послаблень точаться запеклі суперечки. Особливо щодо федеральної землі Тіроль, що межує з Німеччиною.

Експерти застерігають від неконтрольованого поширення мутацій коронавірусу. Йшлося про можливість відмежуваннярегіону, однак кінець кінцем австрійський уряд ухвалив рішення про застереження щодо поїздок всередині країни. Відень рекомендує відмовитись від поїздок, які не є необхідними, та закликає тих, хто повертається з Тіролю, до негайного тестування на коронавірус.

Послаблення у закладах торгівлі та у школах діють по всій Австрії. При цьому показник кількості заражень протягом семи днів на 100 тисяч населення значно перевищує значення, встановлене нині для Німеччини і, ймовірно, призведе до подовження локдауну Берліном.

Іншим шляхом

До цього часу Австрія щодо стримання поширення коронавірусу завжди орієнтувалась на заходи великої сусідки, однак нині країна з 9-мільйонним населенням пішла своїм шляхом.

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Населення "втомилось" від локдауну, підсумував канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag: Протягом останніх двох тижнів кількість заражень не скоротилась, оскільки дедалі менше людей дотримувались обмежень та прагнули до свободи".

Однак зовсім вільними австрійці не стали. Відень запровадив у багатьох сферах суворий тестовий та контактний режим. Не можна піти до перукаря без негативного тесту на коронавірус. Для в'їзду до країни з 10 лютого діятимуть також посилені правила: усі ті, хто прибуває до Австрії на роботу або до школи, мають зареєструватись в електронному реєстрі та тестуватись. Щодо інших осіб, які в'їжджають до Австрії, діятимуть ще більш суворі правила: навіть ті, хто швидко з німецької Баварії хоче заїхати до Австрії, щоб, наприклад, заправити автомобіль, мають також з негативним тестом відправитись в ізоляцію.

Тиск з боку батьків

Посилений контроль на кордонах є ціною послаблень для власного населення. На уряд тиснули з усіх боків, особливо з боку бізнесу, залежного від туризму.

Утім, зміни курсу вимагали не тільки підприємства. У школах країни також накопичилось сильне невдоволення, пояснив в інтерв'ю DW профспілківець Пауль Кімберґер (Paul Kimberger). "Тиск з боку батьків був надзвичайно сильним", - зазначив глава профспілок вчителів загальнообов'язкових шкіл. Альтернатива очному навчанню сягнула своїх меж, вважає він. "За останні тижні і місяці з'ясувалось, що дистанційне навчання не може замінити відвідування школи. І йдеться не стільки про передачу знань, скільки про школу як соціальну структуру", - пояснив Кімберґер.

Схоже бачить ситуацію і міністр освіти. "Важливо, що діти і підлітки знову зустрінуться зі своїми друзями, - зазначив Гайнц Фасманн (Heinz Faßmann). - І що діти знову отримають структурований часом день".

Масове тестування як захід безпеки

Політики і профспілки сходяться в одному: час для послаблень, зважаючи на поширення мутацій коронавірусу, критичний. Щоб тримати ситуацію під контролем, уряд покладається на масове розширення тестів, розділення класів у школах та перехідну модель для старших вікових груп.

Відтепер усі школярі перед уроками мають перевіряти себе на коронавірус тестом на антиген, який в Австрії уже назвали "тестом колупання в носі". До занять у класах допускаються лише ті, хто може показати негативний результат експрес-тесту на коронавірус. Якщо хтось не має бажання робити необхідний тест чи не щодня, мусить вчитись вдома.

На відміну від тесту, що використовується професійним медичним персоналом, в якому забір береться з задньої стінки горла, у "тесті колупання в носі" ватний тампон вводиться в ніс тільки на кілька сантиметрів. Для дітей це набагато "приємніше", однак не дуже надійно для виявлення інфікованих. Утім, протягом 8 лютого тільки у Відні за допомогою цих простих тестів виявили 32 позитивних. "Матеріальне і технічне забезпечення цього заходу вимагає багато зусиль, - пояснює Кімберґер. - Нам потрібно 1,8 мільйона тестів на антиген для школярів, а також логістична база для тестування понад 126 тисяч вчителів в Австрії. Вони також регулярно тестуються".

Наступний локдаун через три тижні?

Приписи, що діють стосовно шкіл, базовані на дослідженні, проведеному в Австрії у січні. Фізик Яна Лассер (Jana Lasser) з Медичного університету Відня - одна з його співавторок і вважає, що відкриття шкіл можливе за умови дотримання строгих заходів безпеки. "У розрахунках моделі ми бачимо, що серед заходів, які зараз вживаються в школах Австрії, кількість заражень коливається між нулем до максимально трьох-чотирьох у випаду, якщо вірус все ж таки потрапив до школи", - пояснює Лассер DW.

При цьому ризик поширення коронавірусу залежить від типу школи і є найнижчим у молодшій школі. Адже у ній доволі осяжна кількість школярів у класах - близько 20 - та відсутні вчителі різних предметів, які зазвичай протягом дня викладають у кількох класах, зазначає Лассер.

Чи підвищують рівень безпеки щодо коронавірусу в школах масові тести, можна буде побачити вже незабаром. Як каже Кімберґер, останнім часом він часто чув похмурі прогнози: "Деякі експерти зазначають, що відкриття шкіл завершиться уже за три тижні і що нам доведеться знову їх зачинити".