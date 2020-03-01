Меркель вважає неприйнятним відкриття Анкарою кордону для біженців

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо відкриття турецького кордону для біженців у напрямку ЄС. Про це Меркель заявила понеділок, 2 березня, у Берліні, передає агенція новин dpa.

"На даний момент президент Туреччини вважає, що йому бракує достатньої підтримки", - сказала Меркель. Хоч вона й розуміє побоювання Анкари, однак вважає "абсолютно неприйнятним, що тепер це намагаються перекласти на біженців. Адже нині біженці опиняються в такій ситуації, що вони там (у Туреччині. - Ред.) ідуть до кордону, і, по суті, потрапляючи в глухий кут", зазначила Меркель.

Кордон ЄС не є відритим

Водночас уряд ФРН застеріг біженців і мігрантів від спроб відправитися з території Туреччини до ЄС. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), виступаючи перед журналістами в Берліні.

У своїй заяві Зайберт назвав нинішню ситуацію на кордоні Греції та Туреччини "вкрай тривожною". "Ми спостерігаємо, як з турецького боку біженцям та мігрантам кажуть, що шлях в ЄС відкритий, а це, звісно, не так", - зазначив офіційний представник німецького уряду, цитує агенція новин dpa.

Крім того, такі заяви Туреччини "штовхають цих людей - чоловіків, жінок та дітей - у вкрай складну ситуацію, і, так само це стає вкрай складним викликом для Греції", визнав речник уряду ФРН.

2015 рік не має повторитися

Відповідаючи на питання журналістів, Зайберт також послався на позицію канцлерки Меркель про недопущення кризової ситуації через наплив біженців 2015 року.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) наголосив, що не можна допустити того, щоб біженці ставали інструментом тиску в геополітиці. "Нам не можна допустити, щоб біженці стали ігровим м'ячем для геополітичних інтересів. Байдуже, хто спробує це зробити, йому доведеться рахуватися з нашим спротивом", - застерігав Маас, цитує dpa.

Ердоган погрожує хвилею біженців, а Афінам обіцяють підтримку

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв ще більшу хвилю біженців до країн-членів ЄС. Ці погрози пролунали під час його промов, виголошених 2 березня у Анкарі. У своїх виступах турецький лідер наголосив, що "час односторонньої готовності до жертв уже минув".

"Відтоді як ми відкрили наші кордони, число тих, хто вирушив до Європи, досягло багатьох сотень тисяч. І їх буде ще більше. Невдовзі мова йтиме про мільйони", - застеріг Ердоган.

За різними оцінками, в Туреччині на даний момент перебуває до 3,6 мільйона біженців - переважно вихідців з сусідніх Сирії та Іраку, а ще з Афганістану.

Тим часом Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex пообіцяло підтримку грецьким прикордонникам, котрі намагаються спинити нинішній потік біженців з Туреччини до ЄС.