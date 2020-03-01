 Меркель вважає неприйнятним відкриття Анкарою кордону для біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Меркель вважає неприйнятним відкриття Анкарою кордону для біженців

Біженцям та мігрантам не варто дослухатися до тверджень турецької сторони, що, мовляв, шлях до ЄС відкритий, наголошують у німецькому уряді. В Берліні не хочуть повторення ситуації 2015 року.

Біженці на грецько-турецькому кордоні

Біженці на грецько-турецькому кордоні

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) розкритикувала рішення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо відкриття турецького кордону для біженців у напрямку ЄС. Про це Меркель заявила понеділок, 2 березня, у Берліні, передає агенція новин dpa.

"На даний момент президент Туреччини вважає, що йому бракує достатньої підтримки", - сказала Меркель. Хоч вона й розуміє побоювання Анкари, однак вважає "абсолютно неприйнятним, що тепер це намагаються перекласти на біженців. Адже нині біженці опиняються в такій ситуації, що вони там (у Туреччині. - Ред.) ідуть до кордону, і, по суті, потрапляючи в глухий кут", зазначила Меркель.

Кордон ЄС не є відритим

Водночас уряд ФРН застеріг біженців і мігрантів від спроб відправитися з території Туреччини до ЄС. Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), виступаючи перед журналістами в Берліні.

У своїй заяві Зайберт назвав нинішню ситуацію на кордоні Греції та Туреччини "вкрай тривожною". "Ми спостерігаємо, як з турецького боку біженцям та мігрантам кажуть, що шлях в ЄС відкритий, а це, звісно, не так", - зазначив офіційний представник німецького уряду, цитує агенція новин dpa.

Крім того, такі заяви Туреччини "штовхають цих людей - чоловіків, жінок та дітей - у вкрай складну ситуацію, і, так само це стає вкрай складним викликом для Греції", визнав речник уряду ФРН. 

2015 рік не має повторитися

Відповідаючи на питання журналістів, Зайберт також послався на позицію канцлерки Меркель про недопущення кризової ситуації через наплив біженців 2015 року.

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На порозі раптом чергова криза. Туреччина дає відмашку біженцям штурмувати Європу. Тепер ЄС знову має сам перейматися мігрантами. На поверхню виходять старі конфлікти, вважає Бернд Ріґерт. (02.03.2020)

Криза на турецько-грецькому кордоні триває, але там зібралося набагато менше людей, ніж повідомляє Анкара, запевнили Афіни. Тим часом агентство ЄС з охорони зовнішніх кордонів готове відправити підмогу до Греції. (01.03.2020)

Тисячі мігрантів намагаються прорватися в Грецію, після того як Туреччина відкрила свій кордон з ЄС. Афіни звинувачують Анкару у використанні біженців з метою отримати кошти від ЄС на продовження війни в Сирії. (29.02.2020)

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) наголосив, що не можна допустити того, щоб біженці ставали інструментом тиску в геополітиці. "Нам не можна допустити, щоб біженці стали ігровим м'ячем для геополітичних інтересів. Байдуже, хто спробує це зробити, йому доведеться рахуватися з нашим спротивом", - застерігав Маас, цитує dpa.

Ердоган погрожує хвилею біженців, а Афінам обіцяють підтримку

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв ще більшу хвилю біженців до країн-членів ЄС. Ці погрози пролунали під час його промов, виголошених 2 березня у Анкарі. У своїх виступах турецький лідер наголосив, що "час односторонньої готовності до жертв уже минув".

"Відтоді як ми відкрили наші кордони, число тих, хто вирушив до Європи, досягло багатьох сотень тисяч. І їх буде ще більше. Невдовзі мова йтиме про мільйони", - застеріг Ердоган.

За різними оцінками, в Туреччині на даний момент перебуває до 3,6 мільйона біженців - переважно вихідців з сусідніх Сирії та Іраку, а ще з Афганістану.

Тим часом Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex пообіцяло підтримку грецьким прикордонникам, котрі намагаються спинити нинішній потік біженців з Туреччини до ЄС.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Гори тканини і море роботи

    Халілю 13 років, він родом з Дамаска. П'ять днів на тиждень підліток працює в кравецькій майстерні, розташованій у підвалі житлового будинку в робітничому районі Стамбула. Такі майстерні тут знайдеш практично на кожній вулиці. І чи не в кожній з них працюють однолітки Халіля.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Праця замість школи

    Кравецькі машини строчать без угаву. Четверо з 15 працівників цієї текстильної міні-фабрики - діти, і всі вони родом із Сирії. Турецька легка промисловість - галузь, де широко використовується праця нелегальних робітників. До неї нерідко залучають дітей - дешеву, невибагливу та мовчазну робочу силу.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Сум за школою

    "Про майбутнє я не думаю", - каже 13-річний Халіль, розкладаючи відрізи бавовняної тканини. Його товариш, віком дещо старший за Халіля, шиє з цієї тканини жіноче спіднє. Розкласти тканину, розрізати, зшити - всі дії доведено до автоматизму. У Сирії Халіль навчався в третьому класі, але потім спалахнула війна і його родині довелося тікати - відтоді він не ходить до школи.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Експлуатація чи допомога?

    Дитяча праця заборонена турецьким законодавством. Той, хто наймає дітей віком молодше 15 років, ризикує відповісти перед законом. Про це відомо й власнику кравецької майстерні, тож він воліє не називати свого імені. "Я даю дітям роботу, щоб вони не жебракували. Знаю, що це заборонено, але, з іншого боку, я допомагаю родинам, котрі мають якось виживати", - запевняє він.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    "Сподіваюсь повернутись додому"

    Мусі теж минає 13-й рік. Так само, як і багато робітників цієї кравецької майстерні, він родом з населеної переважно курдами північної сирійської провінції Афрін. Як Муса проводить своє дозвілля? "Граю у футбол, - відповідає хлопчина. - Сподіваюся, в Сирії скоро настане мир і ми зможемо повернутися додому. Там я хочу вивчитися та стати лікарем".

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Таємниця дешевизни

    Щодня тут шиють тисячі жіночих трусиків - різного розміру, кольору та фасону. Потім їх продаватимуть на базарах за ціною кілька турецьких лір за штуку. Мета - випускати дешевше, ніж конкуренти з Китаю. Діти у майстерні заробляють в перерахунку менше 50 євроцентів за годину, а дорослі - десь вдвічі більше.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Батрачити по 12 годин на добу

    11-річна Арас працює в цій майстерні вже четвертий місяць. Її мама вагітна, батько сам працює на текстильній фабриці. Робочий день Арас розпочинається о 8-ій годині ранку, і працює вона часом по 12 годин. За день лише двічі вона має право на перерву. За все це дівчинка заробляє 700 турецьких лір на місяць, що в перерахунку - десь 153 євро.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Навчання - розкіш

    Через те, що вона працює з понеділка до п'ятниці, Арас не може відвідувати державну школу. Щоб отримати хоч якусь освіту, по вихідних вона відвідує заняття, котрі проводить сирійська доброчинна організація. У навчальному плані математика, арабська та турецька мови. Вчителюють тут сирійки, котрі самі втекли до Туреччини, рятуючись від війни на батьківщині.

  • Дитяча праця в Туреччині

    Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

    Школа як місце відпочинку

    Щодня невеличку сирійську школу відвідують близько 70 дітей у віці від чотирьох до 18 років. Іноді самі вчительки приходять додому до родин та переконують батьків, щоб ті хоч по деяких днях відправляли дітей до школи. Адже це дасть їм можливість мати бодай якусь надію на майбутнє та бути тими, ким вони є - дітьми.

    Автор: Юлія Хан, Валерій Сааков


DW.COM

Дитячі руки - дорослі прибутки: як діти з Сирії працюють у Туреччині

Тисячі дітей, які втекли зі своїми батьками з Сирії до Туреччини, працюють, замість того, щоб навчатись у школі. Щоб хоч якось допомогти батькам, діти біженців працюють іноді по 12 годин на добу. (05.12.2017)  

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