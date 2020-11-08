Роухані запропонував Байдену співпрацю в обмін санкції проти Ірану

Президент Ірану Хасан Роухані запропонував співпрацю переможцю виборів президента США Джо Байдену. Про це він заявив під час виступу на іранському державному телебаченні у середу, 11 листопада.

"Наша мета - зняти тягар американських санкцій з плечей іранського народу", - заявив Роухані.

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Іран готовий до переговорів в разі скасування санкцій

За словами президента Ірану, які наводить dpa, його країна готова до переговорів. Але умовами для цього є повернення США до атомної угоди 2015 року та скасування запроваджених чинним президентом Дональдом Трампом санкцій щодо Ірану.

Роухані пояснив, що зробить усе, аби повернути свою країну і народ у часи 2016-2017 років, коли Іран - завдяки атомній угоді та скасуванню санкцій - "мав економічне піднесення".

У Ірані побоюються нових санкцій від Трампа

Оглядачі в Ірані припускають натомість, що Трамп може запровадити нові санкції проти Тегерану, аби ускладнити своєму наступнику можливе повернення до атомної угоди, пише dpa.

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачала виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.

Своєю чергою під час виборчої кампанії Джо Байден обіцяв, що планує у разі своєї перемоги розпочати "шлях повернення до дипломатії" у відносинах з Іраном, та не виключив можливості повернення до ядерної угоди, яка була досягнута за часів президентства Барака Обами, коли Байден обіймав посаду віцепрезидента.