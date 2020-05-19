Досьє FinCEN: банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти

Кілька найбільших банків світу давали своїм клієнтам можливість протягом багатьох років відмивати гроші. Про це йдеться в секретних документах, які банки передавали міністерству фінансів США, повідомили в неділю, 20 вересня, відразу кілька світових видань, які разом працювали над цим розслідуванням. Загалом у файлах FinCEN йдеться про транзакції на суму близько 2 трильйонів доларів, які були здійснені в період з 1999 по 2017 рік.

Повідомляється, що попри суворі фінансові правила багато міжнародних банків приймали кошти у мафіозі, шахраїв та олігархів та здійснювали для них перекази на мільярди доларів. Такі транзакції здійснювали такі установи, як Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays та інші.

Деякі банки продовжували співпрацювати зі своїми клієнтами вже після того, як стало відомо, що їхні гроші були отримані злочинним шляхом. Фінустанови також співпрацювали з тими клієнтами, проти яких були запроваджені різні санкції. У багатьох випадках банки, порушували власні стандарти протидії відмиванню грошей, наприклад, коли перевіряли нових клієнтів. Зокрема, повідомляється, що через московське відділення Deutsche Bank відмивали кошти російські злочинці, а також особи, що працювали на терористичні угрупування.

Серед інших клієнтів банків, які згадуються в розслідуванні, зазначені українські олігархи Ігор Коломойський та Дмитро Фірташ, а також ексглава адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв.

Документи FinCEN отримали журналісти Buzzfeed, які потім передали їх Міжнародному консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). Ця група об'єднує представників 108 новинних організацій у 88 країнах.