Андрій Клюєв - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Клюєв".

У січні-лютому 2014 року Андрій Клюєв обіймав посаду глави адміністрації президента України. До того він був секретарем Ради національної безпеки і оборони України та першим віце-прем'єр-міністром України. В Україні Андрія Клюєва підозрюють в організації умисних убивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 роках, незаконному перешкоджанню проведенню мирних мітингів і зібрань, незаконному збагаченні та заволодінні майном в особливо великому розмірі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.