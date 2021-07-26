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Андрій Клюєв

Андрій Клюєв - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Клюєв".

У січні-лютому 2014 року Андрій Клюєв обіймав посаду глави адміністрації президента України. До того він був секретарем Ради національної безпеки і оборони України та першим віце-прем'єр-міністром України. В Україні Андрія Клюєва підозрюють в організації умисних убивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 роках, незаконному перешкоджанню проведенню мирних мітингів і зібрань, незаконному збагаченні та заволодінні майном в особливо великому розмірі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки 26.07.2021

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.
Фірташ і Ко, або Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN

Фірташ і Ко, або Оборудки українських олігархів у файлах FinCEN 21.09.2020

У розслідуванні банківських оборудок на основі файлів FinCEN згадуються також імена українських олігархів Дмитра Фірташа та Ігоря Коломойського. Про які саме операції йдеться?
Досьє FinCEN: банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти

Досьє FinCEN: банки роками допомагали своїм клієнтам відмивати кошти 20.09.2020

Протягом багатьох років найбільші світові банки відмивали кошти своїх клієнтів. Це випливає з файлів, які вони передавали міністерству фінансів США.
Суд ЄС скасував попередні санкції щодо Януковича і шести його соратників

Суд ЄС скасував попередні санкції щодо Януковича і шести його соратників 11.07.2019

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках.
ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах

ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами на виборах 03.07.2019

У ЦВК одноголосно проголосували за скасування Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на виборах в парламент.
Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів

Кандидати з-за кордону: як Клюєва і Шарія знімали з виборів 03.07.2019

Попри рішення судів, що не помічають доказів проживання скандальних кандидатів за кордоном, ЦВК таки зняла їх з виборів. DW - про перипетії довкола реєстрації кандидатами Андрія Клюєва і Анатолія Шарія.

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні

СБУ перевіряє, чи живуть Клюєв, Шарій і Кузьмін в Україні 03.07.2019

СБУ почала перевірку за запитом Андрія Парубія про проживання Андрія Клюєва, Анатолія Шарія та Рената Кузьміна в України протягом останніх п’яти років.

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія

ЦВК може переглянути рішення про реєстрацію Клюєва та Шарія 03.07.2019

Центрвиборчком звернувся до усіх державних органів для отримання доказів відсутності Андрія Клюєва та Анатолія Шарія в Україні протягом останніх п'яти років. За наявності доказів комісія планує скасувати їх реєстрацію.
ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія

ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ВР Андрія Клюєва та Анатолія Шарія 02.07.2019

Раніше ЦВК відмовила ексглаві адміністрації президента Андрію Клюєву та блогеру Анатолію Шарію у реєстрації. Рішення про реєстрацію ухвалені на виконання судових постанов.
Верховний суд: ЦВК має повторно розглянути документи Клюєва

Верховний суд: ЦВК має повторно розглянути документи Клюєва 01.07.2019

Рішенням Верховного суду ЦВК зобов'язується повторно розглянути документи про реєстрацію Андрія Клюєва. Безпосередньої ухвали про його реєстрації не було, наголошують у Верховному суді.
Суд дозволив Андрію Клюєву балотуватися до Верховної Ради - адвокат

Суд дозволив Андрію Клюєву балотуватися до Верховної Ради - адвокат 01.07.2019

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді дозволив колишньому главі адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву взяти участь у дострокових виборах до парламенту, повідомив його адвокат.
ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати

ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом в депутати 23.06.2019

Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати колишнього голову адміністрації експрезидента Януковича Андрія Клюєва кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах.
Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії 05.03.2019

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії.
ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС

ГПУ обіцяє подальше розслідування щодо Андрія Клюєва попри зняття санкцій ЄС 05.03.2019

У Генпрокуратурі України кажуть, що правоохоронці продовжать розслідування щодо Андрія Клюєва, стосовно якого припинили діяти санкції ЄС. У відомстві вказали і на прогрес у розслідуванні проти інших екс-посадовців.

Суд ЄС анулював частину санкцій проти Андрія Клюєва

Суд ЄС анулював частину санкцій проти Андрія Клюєва 11.07.2018

Анульовано санкції періоду 2017-2018 років, які були накладені на Андрія Клюєва. Суд ЄС вказав на недостатність підстав, на основі яких ім'я екс-глави адміністрації Януковича залишалося у санкційному списку.
Операція Газометр: австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у Межигір'ї

Операція "Газометр": австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у "Межигір'ї" 07.03.2018

Зняття санкцій ЄС з Сергія Клюєва - радше символічна поразка Києва. Адже санкції не заважали братам розпродавати активи після втечі. Такі як елітна нерухомість у Відні, стежка від якої веде аж до "Межигір'я".
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