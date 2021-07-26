 Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2021

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Новини

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.

Канцлер Австрії Себастіан Курц і міністр фінансів Ґернот Блюмель, архівне фото

Канцлер Австрії Себастіан Курц і міністр фінансів Ґернот Блюмель, архівне фото

Уряд Австрії не підтримує встановлення верхньої межі у 10 тисяч євро для готівкових операцій. Про цю позицію Відня у дискусії щодо посилення боротьби з відмиванням грошей в ЄС повідомляє агенція dpa.

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Готівка є делікатним питанням в Австрії і має принципове значення для громадян для почуття безпеки та свободи, заявив міністр фінансів Ґернот Блюмель (Gernot Blümel) у понеділок, 26 липня, під час відеоконференції з колегами з інших країн ЄС. Австрія також не бачить додаткової вигоди від обмежувальних заходів, а тому виступає проти, додав він.

Раніше, 20 липня, Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Євросоюзі. У Брюсселі пропонують запровадити верхню межу в 10 тисяч євро для розрахунків готівкою, створити нове відомство для боротьби з відмиванням грошей і ретельніше контролювати обіг криптовалют. Пропозиції Єврокомісії мають розглянути профільні міністри країн ЄС і Європарламент. При цьому у деяких країнах ЄС вже існують обмеження на готівкові розрахунки. Однак у Німеччині, Австрії, Люксембурзі та Кіпрі їх поки немає.

Нагадаємо, з Австрією були пов'язані численні оборудки Сергія і Андрія Клюєвих. Зокрема, материнські компанії бізнес-структур братів Клюєвих були зареєстровані у Відні, де вони офіційно подали заяву про банкрутство. Також з братам Клюєвими пов'язували нерухомість у Відні.

У Відні переховується колишній власник "ВіЕйБі Банку" Олег Бахматюк, якого підозрюють у змові з експершим заступником глави Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 мільярда гривень рефінансування з цього комерційного банку. Австрія проводила відповідне розслідування.

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