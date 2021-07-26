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Сергій Клюєв

Сергій Клюєв - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Клюєв".

Сергій Клюєв неодноразово переобирався до Верховної Ради України. Він був народним депутатом. Колишнього члена Партії регіонів, чий бізнес процвітав за часів Віктора Януковича, в Україні підозрюють у шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Після подій 2013/2014 року й повалення режиму Віктора Януковича Сергій Клюєв втік з України. Сергій Клюєв є братом Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента України в січні-лютому 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки 26.07.2021

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.
Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії

Гроші клану Януковича: не в ЄС, а в Швейцарії 05.03.2019

Санкційний список Євросоюзу проти оточення Віктора Януковича скоротився вже на третину через повільне розслідування в Україні. Однак і конфісковувати в ЄС майже нічого - всі кошти у Швейцарії.
Операція Газометр: австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у Межигір'ї

Операція "Газометр": австрійська нерухомість Клюєвих із кінцями у "Межигір'ї" 07.03.2018

Зняття санкцій ЄС з Сергія Клюєва - радше символічна поразка Києва. Адже санкції не заважали братам розпродавати активи після втечі. Такі як елітна нерухомість у Відні, стежка від якої веде аж до "Межигір'я".
Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича

Рада ЄС зняла санкції з двох соратників Януковича 05.03.2018

Рада ЄС виключила двох осіб зі списку соратників екс-президента Віктора Януковича, яких вважають відповідальними за розтрату державних коштів в Україні.
Генпрокуратура звинувачує у знятті санкцій з Клюєва-молодшого Євросоюз

Генпрокуратура звинувачує у знятті санкцій з Клюєва-молодшого Євросоюз 01.03.2018

Чому скорочується санкційний список ЄС проти оточення Януковича? Із цим запитанням депутати Верховної Ради викликали для звіту представника Генпрокуратури. Прокурор здивував відповіддю: винен Євросоюз.
Зняття санкцій: секрет успіху Клюєва

Зняття санкцій: секрет успіху Клюєва 21.02.2018

Суд ЄС зняв санкції з депутата ВР Сергія Клюєва. Вперше суд скасував чинні санкції проти оточення Януковича, а не санкції минулих років. Причина та сама: брак поступу у розслідуванні кримінальних справ.

Від судді до олігарха: Українська нерухомість Австрії 19.12.2017

Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії.
Українська нерухомість Австрії

Українська нерухомість Австрії 19.12.2017

Українські олігархи, політики і навіть судді чи їхні родини залюбки вкладають гроші в австрійську нерухомість. Добірка прикладів того, як гроші відомих українців опинилися в Австрії.
Юристи: Ощадбанк має шанс виграти арбітраж проти РФ, але…

Юристи: Ощадбанк має шанс виграти арбітраж проти РФ, але… 30.08.2016

Ощадбанк подав позов до Російської Федерації через втрачені активи в анексованому Криму. Сума вимог склала 1 мільярд доларів. Юристи вважають, що шанси стягнути ці гроші існують, але це буде не просто.
Австрійські компанії Клюєвих оголосили про банкрутство

Австрійські компанії Клюєвих оголосили про банкрутство 08.03.2016

Компанія Slav Handel братів Клюєвих та дві афілійовані з нею структури подали у Відні заяву про банкрутство. Головна причина - санкції ЄС. Непогашеними залишаються понад сто мільйонів євро боргів.
В Австрії збанкрутувала компанія, яку пов’язують з Клюєвими

В Австрії збанкрутувала компанія, яку пов’язують з Клюєвими 10.02.2016

Банкрутство компанії Activ Solar, яка офіційно належить віденському адвокату Стефану Бенешу, стало поки що найбільшим у Австрії в 2016 році.
Рішення суду ЄС як останнє попередження Україні

Рішення суду ЄС як останнє попередження Україні 28.01.2016

У березні список соратників Януковича, проти яких ЄС вжив санкції, може помітно скоротитись, застерігають експерти. За майже два роки слідства Україна так і не надала переконливих доказів злочинного походження коштів.
Суд ЄС почав розгляд по суті позовів оточення Януковича щодо санкцій

Суд ЄС почав розгляд по суті позовів оточення Януковича щодо санкцій 24.09.2015

Слухання у справі за позовами Сергія Клюєва і Едуарда Ставицького 24 вересня провів Суд ЄС. Люди з оточення Януковича домагаються зняття санкцій і розмороження рахунків.
ЄС продовжив санкції проти Лукаш, Табачника та Клюєва

ЄС продовжив санкції проти Лукаш, Табачника та Клюєва 06.06.2015

Рада ЄС постановила продовжити дію персональних санкцій проти Дмитра Табачника та Олени Лукаш до березня наступного року. Проти Сергія Клюєва - до 6 жовтня поточного року.
Верховна Рада позбавила недоторканності Клюєва і Мельничука

Верховна Рада позбавила недоторканності Клюєва і Мельничука 03.06.2015

Генпрокуратура тепер може притягти до відповідальності нардепів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Останнього, однак, народні обранці не дозволили затримувати.
Чому Україні не вдається повернути вкрадене Януковичем та його оточенням?

Чому Україні не вдається повернути вкрадене Януковичем та його оточенням? 28.04.2015

Поки Генпрокуратура нарікає на недосконале законодавство та бюрократичні перепони, шанси повернути награбоване екс-президентом та його соратниками стають дедалі примарнішими.
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