Сергій Клюєв - український політик та бізнесмен. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Клюєв".

Сергій Клюєв неодноразово переобирався до Верховної Ради України. Він був народним депутатом. Колишнього члена Партії регіонів, чий бізнес процвітав за часів Віктора Януковича, в Україні підозрюють у шахрайстві у великих обсягах та розкраданні державного майна. Після подій 2013/2014 року й повалення режиму Віктора Януковича Сергій Клюєв втік з України. Сергій Клюєв є братом Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента України в січні-лютому 2014 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.