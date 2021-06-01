Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу

Європейська прокуратура розпочала свою діяльність. Одним з головних її завдань стане захист бюджетних коштів Євросоюзу.
Європейська прокуратура у вівторок, 1 червня, розпочала свою роботу. Метою діяльності нового органу є розслідування правопорушень, пов'язаних з бюджетними коштами ЄС. Головна прокурорка органу Лаура Кодруца Ковеши заявила з нагоди початку роботи прокуратури з офісом у Люксембурзі про "історичний момент".
Початок роботи Європейської прокуратури привітав і єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, важливим завданням нового відомства стане також захист від зловживань коштів фонду фінансової допомоги ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19 обсягом у 750 мільярдів євро.
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До повноважень Європейської прокуратури входитиме розслідування корупційних злочинів, відмивання грошей, махінації з субвенціями чи незаконне присвоєння коштів ЄС. Також у фокусі нового відомства будуть транскордонні оборудки з ухилення від сплати податку на додану вартість.
При цьому прокуратура зможе вести розслідування та здійснювати інші слідчі дії і у окремих державах ЄС. Таким чином, за словами Ковеши, нова Європейська прокуратура є унікальною. "Це - перший гострий інструмент для захисту верховенства права в ЄС", - заявила вона, цитує інформаційне агентство AFP.
Очікується, що новий орган щороку ухвалюватиме у тисячах справ. Адже, як каже Ковеши, економічна та фінансова злочинність є "найпоширенішою загрозою для будь-якого демократичного суспільства".
Раніше Ковеши була очільницею Національного антикорупційного директорату Румунії, однак влітку 2018 року її звільнили під тиском уряду країни. Міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер звинуватив головну антикорупціонерку в порушенні конституції країни. Попри тиск з боку уряду глава держави Клаус Йоганніс (Klaus Ioahannis) відмовився відкликати з посади Ковеши. Тоді Тоадер звернувся до конституційного суду, який підтримав позицію уряду.
Про намір створити Європейську прокуратуру 20 країн ЄС заявили ще у 2017 році. Усі вони й раніше були членами однойменної програми поглибленого співробітництва.