Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу

Європейська прокуратура у вівторок, 1 червня, розпочала свою роботу. Метою діяльності нового органу є розслідування правопорушень, пов'язаних з бюджетними коштами ЄС. Головна прокурорка органу Лаура Кодруца Ковеши заявила з нагоди початку роботи прокуратури з офісом у Люксембурзі про "історичний момент".

Початок роботи Європейської прокуратури привітав і єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, важливим завданням нового відомства стане також захист від зловживань коштів фонду фінансової допомоги ЄС у боротьбі з пандемією COVID-19 обсягом у 750 мільярдів євро.

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Боротьба з корупцією та відмиванням коштів

До повноважень Європейської прокуратури входитиме розслідування корупційних злочинів, відмивання грошей, махінації з субвенціями чи незаконне присвоєння коштів ЄС. Також у фокусі нового відомства будуть транскордонні оборудки з ухилення від сплати податку на додану вартість.

При цьому прокуратура зможе вести розслідування та здійснювати інші слідчі дії і у окремих державах ЄС. Таким чином, за словами Ковеши, нова Європейська прокуратура є унікальною. "Це - перший гострий інструмент для захисту верховенства права в ЄС", - заявила вона, цитує інформаційне агентство AFP.

Очікується, що новий орган щороку ухвалюватиме у тисячах справ. Адже, як каже Ковеши, економічна та фінансова злочинність є "найпоширенішою загрозою для будь-якого демократичного суспільства".

Колишня антикорупційна прокурорка Румунії на чолі прокуратури

Раніше Ковеши була очільницею Національного антикорупційного директорату Румунії, однак влітку 2018 року її звільнили під тиском уряду країни. Міністр юстиції Румунії Тудорел Тоадер звинуватив головну антикорупціонерку в порушенні конституції країни. Попри тиск з боку уряду глава держави Клаус Йоганніс (Klaus Ioahannis) відмовився відкликати з посади Ковеши. Тоді Тоадер звернувся до конституційного суду, який підтримав позицію уряду.

Про намір створити Європейську прокуратуру 20 країн ЄС заявили ще у 2017 році. Усі вони й раніше були членами однойменної програми поглибленого співробітництва.