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Відмивання грошей

Відмивання грошей - спроба легалізувати нелегально отримані гроші. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відмивання грошей".

Про відмивання грошей говорять, коли хтось намагається нелегально отримані гроші вкласти в легальний бізнес і таким чином їх легалізувати. Відмивання грошей практикується передусім у колах наркобізнесу та з боку організованої злочинності. Відмиті гроші використовують, наприклад, для придбання цінних паперів, земельних ділянок, цінних металів, але також часток у підприємствах. Відмивання грошей, як правило, переслідується законом. Сам вислів "відмивання грошей", згідно з легендою, походить від американського гангстера Аль Капоне, який гроші, отримані з нелегальних оборуток, інвестував у пральні салони й таким чином приховував їхнє справжня походження. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як російським олігархам у Європі закручують гайки (21.03.2022) 21.03.2022

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа вживає безпрецедентні санкційні заходи щодо активів російських олігархів. Однак критики закидають, що робиться недостатньо.

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені 18.02.2022

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос 11.02.2022

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром

Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром 23.12.2021

14 мільйонів доларів на рахунках, підконтрольних родині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, залишаються заблокованими на рахунках у Ліхтенштейні, попри зняття санкцій з колишнього посадовця.
77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування

77 відсотків українців засуджують офшори у топполітиків - опитування 20.10.2021

Понад три чверті українців вважають неприйнятним, щоб найвищі посадові особи володіли офшорними рахунками, свідчить опитування КМІС.
Жодної нової деталі: Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers

"Жодної нової деталі": Зеленський вперше прокоментував розслідування Pandora Papers 17.10.2021

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що ні він, ні його партнери по "Кварталу 95", не займались відмиванням грошей.
Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам?

Що робить Європа, щоб перекрити кисень офшорам? 07.10.2021

Раз на кілька років світ сколихують викриття про сумнівні операції мільярдерів і можновладців за допомогою офшорних компаній. Чи роблять щось в країнах ЄС, щоби досягти більшої прозорості у фінансовій сфері?

Відмивання грошей - безкоштовний сервіс Бундесбанку (16.09.2021) 16.09.2021

Відмивання грошей у Німеччині набуло зовсім іншого значення після нищівних повеней. Забруднені купюри офіційно відмивають спеціалісти Бундесбанку. Дивіться, як саме.
Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши

Нова Європейська прокуратура вже розслідує у 1200 справах - Ковеши 13.08.2021

Європейська прокуратура, яка розпочала роботу 1 червня, проводить наразі розслідування щодо 1200 корупційних діянь, які ймовірно завдали шкоди ЄС на чотири мільярди євро.

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки

Австрія виступає проти пропонованих ЄК обмежень на готівкові розрахунки 26.07.2021

Відень висловився проти верхньої межі у 10 тисяч євро для розрахунків готівкою. Таке обмеження пропонує Єврокомісія для боротьби з відмиванням грошей.
Єврокомісія оприлюднила пакет заходів для боротьби з відмиванням коштів у ЄС

Єврокомісія оприлюднила пакет заходів для боротьби з відмиванням коштів у ЄС 20.07.2021

Єврокомісія представила масштабний пакет заходів для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в ЄС. У Брюсселі пропонують жорсткіше контролювати готівкові розрахунки і обіг криптовалют.
Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу

Захист бюджету ЄС: Європейська прокуратура розпочала роботу 01.06.2021

Європейська прокуратура розпочала свою діяльність. Одним з головних її завдань стане захист бюджетних коштів Євросоюзу.
Як Nexta викривав Лукашенка

Як Nexta викривав Лукашенка 11.03.2021

Фільм "Золоте дно" про спосіб життя Лукашенка б'є рекорди за переглядами. Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило розповів DW, як працювали над фільмом і коли чекати продовження.
Чи може ЄС запровадити санкції щодо Коломойського та Медведчука

Чи може ЄС запровадити санкції щодо Коломойського та Медведчука 10.03.2021

США запровадили санкції щодо Ігоря Коломойського. Раніше Київ наклав обмеження на Віктора Медведчука. Що про це думають у Євросоюзі та чи може ЄС накласти санкції на українських олігархів, з'ясовувала DW.
Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва може повернутися до великої політики 09.03.2021

Суддя верховного суду Бразилії оголосив нечинними чотири справи щодо експрезидента країни Лули да Сілви, що відчиняє останньому двері до великої політики.

Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським

Прокуратура відкрила справи щодо можливих правопорушень нардепом Дубінським 19.01.2021

Заяву щодо можливого вчинення злочинів народним депутатом Олександром Дубінським подав "Центр протидії корупції". В Офісі генпрокурора відкрили провадження лише після рішення суду.
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