Відмивання грошей - спроба легалізувати нелегально отримані гроші. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відмивання грошей".

Про відмивання грошей говорять, коли хтось намагається нелегально отримані гроші вкласти в легальний бізнес і таким чином їх легалізувати. Відмивання грошей практикується передусім у колах наркобізнесу та з боку організованої злочинності. Відмиті гроші використовують, наприклад, для придбання цінних паперів, земельних ділянок, цінних металів, але також часток у підприємствах. Відмивання грошей, як правило, переслідується законом. Сам вислів "відмивання грошей", згідно з легендою, походить від американського гангстера Аль Капоне, який гроші, отримані з нелегальних оборуток, інвестував у пральні салони й таким чином приховував їхнє справжня походження. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.