Португалія припинить видавати "золоті візи"

Португалія хоче припинити видачу "золотих віз". Офіційна причина: критична ситуація на ринку нерухомості. Однак і ЄС довго спонукав країну до такого кроку через ризики, пов'язані з відмиванням грошей і тероризмом.

500 тисяч євро за дозвіл на проживання у Шенгенській зоні: саме так із 2012 року виглядала пропозиція португальського уряду для багатих іноземців. Скористалися нею близько 12 тисяч інвесторів, відкривши таким чином для себе і своєї родини двері до Європи. Нині ж - у тому числі через тиск з боку ЄС - Португалія має покласти край програмі видачі "золотих віз". Глава португальського уряду Антоніу Кошта оголосив, що ця програма завершиться 16 березня.

"Добре, що "золоті візи" нарешті скасовують, їх взагалі не треба було запроваджувати, - радіє ексдепутатка Європарламенту від Соціалістичної партії Ана Гомеш, яка виступала проти цієї програми від моменту її створення. - Вони були запрошенням до відмивання грошей і дозволили злочинним і терористичним організаціям легально проникнути до Шенгенської зони". За її словами, більш ніж половина заявників походила з країн, де ризик відмивання грошей був особливо високим, і Португалія ніколи не цікавилася походженням їхніх коштів.

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Хороший бізнес для продавців нерухомості

Те, що задумувалося як програма зі стимулювання тодішньої депресивної економіки Португалії, на практиці виявилося вигідним у першу чергу для гравців ринку нерухомості.

Популярна серед інвесторів: панорама Порто Фото: Dragoslav Dedović/DW

Замість того, щоб створювати нові підприємства і робочі місця, багаті китайці, за якими слідували бразильці, турки, південноафриканці та росіяни, купували собі розкішні квартири в Лісабоні. Із загальної суми близько семи мільярдів євро, залученої в межах програми, майже 90 відсотків пішло на купівлю квартир. За даними імміграційної поліції SEF, лише 22 "золоті візи" було видано для створення робочих місць. Результат: тільки 280 нових робочих місць за десять років дії програми.

Попри це Уго Сантос Феррейра, президент португальської Асоціації нерухомості, невдоволений запланованим припиненням видачі "золотих" дозволів на проживання: "Це атака на всіх іноземних інвесторів, які хочуть вкласти свої гроші в Португалію. Португалія втрачає довіру до себе і свою хорошу репутацію країни, що сприяє інвестиціям". При цьому, за його словами, Португалії потрібні міжнародні інвестори для зміцнення її економіки, вона не може обійтися без цього важливого інструменту, який приносив країні понад 600 мільйонів євро щороку. "Окрім того, програма створила тисячі робочих місць у секторах будівництва й нерухомості", - констатує Сантос Феррейра.

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Квартирна криза та відмивання грошей

Однак саме тут і криється проблема: за останні роки ціни на нерухомість у Португалії, передусім у двох найбільших містах країни - Лісабоні та Порто, - стрімко підскочили. Ну думку критиків, причиною цього стали саме "золоті візи", а також те, що все більше громадян ЄС купують собі квартири й будинки в Португалії. За цінами, які португальці більше не можуть собі дозволити. "Особливо в елітному сегменті ринку "золоті візи" спричинили значне зростання цін на нерухомість", - підкреслює ексєвродепутатка Ана Гомеш. Цей аргумент наводить і португальський уряд, пояснюючи припинення видачі "золотих віз". Хоча, на думку Гомеш, для португальського кабміну це лише привід, а справжньою причиною неминучого завершення візової програми стала саме дедалі жорсткіша критика з боку ЄС.

Особливо через часто сумнівне походження заявників на отримання "золотих віз". Зрештою, після початку російського вторгнення в Україні росіянам заборонили інвестувати в Португалію, закривши їм доступ до отримання "золотих віз". Однак, за словами Ани Гомеш, такі країни, як Китай чи В'єтнам, також не вирізняються особливою прозорістю. Натомість Уго Сантос Феррейра, президент португальської Асоціації нерухомості, вказує на те, що всі транзакції, які здійснюються до Португалії, підлягають суворому контролю. Він наполягає на тому: що "білі ворони" є скрізь, але це не може бути причиною для скасування "золотих віз". "Адже ніхто не хоче закривати банки, хоча й відомо, що й там можна відмивати гроші", - додає він.

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Що буде з власниками "золотих віз"?

Хоч Сантос Феррейра і досі сподівається, що уряд в останній момент змінить своє рішення і продовжить видавати "золоті візи", можливо, у дещо видозміненій формі, виглядає на те, що ера португальських квитків до Шенгенської зони вартістю в 500 тисяч євро добігає кінця. "Просто це було занадто непрозоро й небезпечно", - констатує Ана Гомеш. Невідомо й те, що станеться із нинішніми власниками "золотих віз". За деякими даними, їхні дозволи на проживання продовжать лише в тому випадку, якщо вони дійсно постійно проживають у Португалії.

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