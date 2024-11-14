ЄС закликають внести Росію до фінансового "чорного" списку

Європейський парламент закликає Єврокомісію включити Росію до списку країн із високим рівнем ризикуFATросія списку FATF відмивання грошей та фінансування тероризму. Євродепутати вважають, що Москва фінансує агресивну війну проти України за рахунок корупційних схем, які дають змогу російському режиму обходити міжнародні санкції. Крім того, на їхню думку, в країні фіксується високий рівень корупції та організованої злочинності, яка тісно переплетена з державними структурами.

Цю тему євродепутати обговорили з єврокомісаркою з питань фінансових послуг та фінансової стабільності Мейрід Макгіннес під час дебатів, що відбулися у рамках пленарної сесії Європарламенту у Брюсселі у середу, 13 листопада.

У міжнародному "чорному" списку Росії поки що немає

Визначенням та дотриманням стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму на міжнародному рівні займається організація Financial Action Task Force (FATF). Вона складає "чорні" та "сірі" списки країн, які порушують ці стандарти.

Росія стала учасницею FATF у 2003 році, але у 2023 році її членство було призупинено через війну проти України. З того часу Київ двічі намагався домогтися включення Росії до "чорного" списку FАTF, мотивуючи це тим, що РФ є загрозою для світової фінансової системи та підтримує тісні зв'язки з КНДР та Іраном, уже внесеними до списку організації. Але обидва рази проти цього рішення виступили кілька впливових країн-членів FATF, зокрема Індія, Китай, Саудівська Аравія та ПАР.

Євросоюз загалом дотримується стандартів FATF. Але водночас Брюссель на основі власної методології проводить оцінку фінансових загроз, що потенційно походять від третіх країн, і складає власний "чорний" список держав із високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо країна потрапляє до цього списку, це означає, що під час

фінансових транзакцій банки ЄС будуть застосовувати до клієнтів посилені заходи перевірки.

Прапор Financial Action Task Force (FATF). Членство РФ в організації було призупинено в 2023 році Фото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Оцінка буде "ретельною та обґрунтованою"

Досі в ЄС вважали, що 14 пакетів санкцій, запроваджених проти РФчерез війну проти України, достатньо обмежують фінансову активність Росії, але, схоже, Євросоюз готується застосувати ще один жорсткий механізм.

Послаблення можливостей Росії вести незаконну агресивну війну проти України є абсолютним пріоритетом для ЄС, і саме для цього було розроблено санкційні пакети проти РФ, запевнила євродепутатів Мейрід Макгіннес, відкриваючи дебати. Але, окрім санкцій, Єврокомісія готова розглянути і можливість внесення Росії до списку третіх країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, проте для цього, заявила вона, "нам потрібні вагомі юридичні аргументи, що ґрунтуються на надійних доказах".

Єврокомісарка визнала: у Брюсселі не очікують, що найближчим часом FATF досягне консенсусу щодо включення Росії до свого списку, тому Єврокомісія почала розглядати можливість провести власну оцінку ризиків стосовно РФ. "Я не можу передбачати результати нашої оцінки, але можу вас запевнити, що вона буде дуже ретельною та юридично обґрунтованою. Якщо ми вирішимо, що існують вагомі технічні підстави для внесення Росії до списку, ми, безумовно, залучимо Європарламент та Європейську Раду (щоб його затвердити. - Ред.), - сказала Макгіннес.

Євродепутат Маркус Фербер Фото: Martin Luy/DW

"Щоб зупинити війну, потрібно закрити канали її фінансування"

Включення держави до списку країн з високим ризиком у сфері відмивання грошей означає, що учасники фінансового ринку інформуються про подібні ризики при транзакціях у цій країні і про необхідність застосовувати до неї додаткову комплексну перевірку. І це повною мірою стосується РФ, упевнений німецький депутат від Європейської народної партії Маркус Фербер (Markus Ferber). "З Росією ситуація зрозуміла: країна веде незаконну агресивну війну проти України, фінансує тероризм в інших країнах, робить активні спроби обійти запроваджені нами санкції", - виклав свої аргументи політик. Фербер вважає, що FATF досі не вніс Росію до свого списку не через те, що не знає про ці факти, а тому, що "країни БРІКС блокують це рішення".

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Незважаючи на 14 пакетів санкцій, спрямованих на те, щоб послабити можливості Росії вести війну проти України, у фінансовій системі ЄС "все ще лишаються шпарини, і їх потрібно терміново закрити", вважає фінський євродепутат від групи соціалістів Ееро Хейналуома. "Якщо ми хочемо зупинити цю війну, ми повинні закрити канали її фінансування. Давайте виявимо сміливість перед агресором і внесемо Росію в "чорний" список", - закликав євродепутат.

"ЄС не буде прихистком для брудних грошей Путіна"

"Москва не тільки веде варварську війну проти України, вбиваючи мирне населення, брудні російські гроші, які течуть через глобальні банківські системи та перекази криптовалюти, фінансують також і гібридну війну проти Заходу", - заявив Маріуш Каміньський, колишній міністр внутрішніх справ Польщі, який зараз є євродепутатом від групи консерваторів. Він нагадав випадки отруєння Олександра Литвиненка таСергія Скрипаля, диверсійну діяльність агентів російських спецслужб проти об'єктів промислової та транспортної інфраструктури в Європі та наголосив, що "діяльність такого типу має свої джерела та способи фінансування".

Представниця групи лібералів від Франції Стефані Йон-Куртен вважає, що "відмиваючи брудні гроші (...) Росія безпосередньо загрожує нашим демократіям". "Давайте захистимо наших громадян, захистимо цілісність нашої фінансової системи та покажемо, що Європа не є безсилою. Європейський Союз ніколи не буде прихистком для брудних грошей Володимира Путіна", - заявила євродепутат.