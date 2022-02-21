Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу

06:16 Німеччина: як безпритульних рятують від холоду

11:45 Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС

17:20 Косово: чому через криптовалюту зникає струм

22:05 Швейцарія: крижана купіль для найсміливіших

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