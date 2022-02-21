 Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.02.2022

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Політика й суспільство

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео)

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Заробітчани з усього світу роками працюють у Португалії в надії отримати громадянство ЄС

Заробітчани з усього світу роками працюють у Португалії в надії отримати громадянство ЄС

 

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:

00:00 Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу

06:16 Німеччина: як безпритульних рятують від холоду

11:45 Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС

17:20 Косово: чому через криптовалюту зникає струм

22:05 Швейцарія: крижана купіль для найсміливіших

На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/47KmZ

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Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео)

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.  

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Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

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