Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео)

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Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". У цьому випуску - з такими темами:
00:00 Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу
06:16 Німеччина: як безпритульних рятують від холоду
11:45 Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС
17:20 Косово: чому через криптовалюту зникає струм
22:05 Швейцарія: крижана купіль для найсміливіших
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Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Україна: територіальна оборона замість паніки. Франція: вкрадене дитинство. Туреччина: ковбої на вулицях Стамбула. Греція: продуктове сміття для малозабезпечених.
Франція: боксерка з Ірану змагається на чужині. Італія: мафія на ринку нерухомості. Німеччина: секс у людей з інвалідністю. Румунія: поліція протидіє крадіям ікри. Великобританія: веганський кухар здобув зірку Мішлен.