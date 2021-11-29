Ніколас Мадуро - венесуельський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ніколас Мадуро".

Уперше Ніколаса Мадуро було обрано президентом Венесуели в квітні 2013-го року. На президентській посаді він змінив Уго Чавеса, який помер 5 березня 2013-го року. Перед тим Мадуро з 2006-го року обіймав посаду міністра закордонних справ та згодом паралельно - віце-президента. На президентських виборах Мадуро випередив свого конкурента Енріке Капрілеса лише на 1,5 відсотка. Опозиція вказала на чисельні порушення та маніпуляції, включаючи залякування виборців та подвійне голосування. Державна виборча комісія, однак, відмовилась переглядати результати голосування. Після дострокових президентських виборах 2018 року, на яких Мадуро, за офіційними даними, отримав більшість голосів, опозиція звинуватила владу в чисельних порушеннях та маніпуляціях. Після цього з огляду на порушення та маніпуляції під час голосування більшість країн Заходу, серед яких США та країни ЄС, відмовились визнавати Мадуро як президента Венесуели. Мадуро вважається одним із засновників Руху за П'яту республіку. Він обирався до Національної асамблеї і свого часу був головою парламенту. Вищої освіти Ніколас Мадуро не має. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.