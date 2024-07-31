Протести у Венесуелі: кількість загиблих зросла до 11

За добу масових демонстрацій проти оголошених підсумків виборів у Венесуелі загинули 11 людей, повідомили правозахисники. За даними прокуратури, затримано 749 протестувальників.

Кількість загиблих від початку протестів, що охопили Венесуелу після президентських виборів, зросла до 11 людей. Двоє з них - неповнолітні, повідомив у вівторок, 30 липня, очільник правозахисної організації Foro Penal Альфредо Ромеро. Він також висловив стурбованість у зв'язку з використанням вогнепальної зброї під час протестів.

З 29 липня на мітинги проти чинної влади виходять сотні тисяч людей, багато з них скандують "Цей уряд впаде!", зазначає агентство AFP. Поліція застосовує сльозогінний газ і гумові кулі проти демонстрантів. Також повідомлялося, що в розгоні мітингувальників беруть участь проурядові воєнізовані угруповання "Колективос", які використовують вогнепальну зброю.

Венесуельська прокуратура заявила про затримання 749 людей. Також повідомляється про загибель одного військового та пораненн ще 23-х.

Опозиція не визнає офіційних підсумків виборів

Національна виборча рада Венесуели 29 липня оголосила перемогу на президентських виборах Ніколаса Мадуро, який править країною з 2013 року. За даними виборчої комісії, політик набрав 51,2 відсотка голосів, а опозиціонер Едмундо Гонсалес - 44,2 відсотка. Водночас противники чинної влади стверджують, що отримали доступ до 73,2 відсотка протоколів із виборчих дільниць, які підтверджують впевнену перемогу Гонсалеса. Венесуельська опозиція має намір продовжувати акції проти офіційних підсумків виборів.

Ніколас Мадуро 30 липня звинуватив опозицію у "злочинному насильстві". Він поклав на опозиційного кандидата Гонсалеса "відповідальність за все, що відбувається у Венесуелі, за злочинне насильство, поранених, загиблих, руйнування", передає AFP.

Своєю чергою Гонсалес закликав венесуельську армію "не придушувати народ". "Немає причин для таких переслідувань", - заявив він на багатотисячному мітингу в столиці країни Каракасі.

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ЄС не визнає результатів виборів до прозорості

Організація Об’єднаних Націй, Сполучені Штати, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки порушили питання щодо чесності підрахунку та закликали забезпечити прозорість цього процесу.

Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що блок не може визнати результати виборів у Венесуелі, доки не будуть підраховані всі голоси та не буде наданий доступ до протоколів, повідомляє Reuters.

30 липня Перу визнала Гонсалеса Уррутію законним президентом Венесуели, у відповідь на що Каракас розірвав дипломатичні відносини зкраїною. Також Венесуела відкликала своїх дипломатів з восьми країн Латинської Америки та вислала їхніх представників через зростання міжнародного тиску, пише AFP. Коста-Рика запропонувала опозиційним лідерам Венесуели політичний притулок.

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