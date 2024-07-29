Вибори президента у Венесуелі: переможцем оголосили Мадуро

Національна виборча рада Венесуели у понеділок, 29 липня, оголосила чинного президента Ніколаса Мадуро переможцем виборів попри дані численних екзитполів, які вказували на перемогу опозиції.

За даними виборчого органу, за результатами підрахунку близько 80 відсотків голосів Мадуро, який балотувався від правлячої Об'єднаної соціалістичної партії, здобув 51 відсоток голосів. Опозиційний кандидат з "Унітарної демократичної платформи" Едмундо Гонсалес Уррутіа - 44 відсотки, наводить дані Reuters.

Виступаючи в президентському палаці перед прихильниками, Мадуро назвав своє переобрання на третій президентський строк тріумфом миру і стабільності і повторив своє твердження про те, що виборча система Венесуели є прозорою.

Напередодні опитування, проведене компанією Edison Research, пророкувало перемогу Гонсалеса із результатом у 65 відсотків голосів, Мадуро ж прогнозували 31 відсоток підтримки. Місцева Meganalisis прогнозувала 65 відсотків голосів для Гонсалеса і трохи менше, ніж 14 відсотків для Мадуро.

Право голосу у Венесуелі мають понад 21 мільйон громадян країни, ще 69 тисяч мали проголосувати за кордоном. Явка склала 59 відсотків.

Мадуро є президентом Венесуели вже 11 років

Соціалістична партія править Венесуелою вже 25 років, а Мадуро перебуває на чолі країни 11. За його правління економіка колись найбільшої країни-видобувача нафти в Південній Америці, впала в гіперінфляцію, а з країни втекли близько семи мільйонів людей, тобто приблизно кожен четвертий громадянин.

Режим Мадуро пригноблює опозицію і громадянське суспільство за допомогою силових репресій.

Попередні вибори опозиція Венесуели бойкотувала, після чого на них переміг Мадуро.

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