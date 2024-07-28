У Венесуелі відбуваються вибори президента

У Венесуелі почалося голосування на виборах президента. В опитуваннях лідирує опозиціонер Едмундо Гонсалес Уррутіа. Авторитарний правитель країни Ніколас Мадуро пригрозив "кривавою банею" в разі своєї поразки.

У Венесуелі почалося голосування на виборах президента. У неділю, 28 липня, 30 тисяч виборчих дільниць відкрилися по всій країні о 6.00 за місцевим часом і закриються о 18.00. Перші результати очікують уже в ніч на понеділок, 29 липня.

Опитування пророкують поразку правителю держави Ніколасу Мадуро, який балотується вже на третій шестирічний термін від правлячої Єдиної соціалістичної партії. За його правління економіка Венесуели, колись найбільшої країни-видобувача нафти в Південній Америці, впала в гіперінфляцію, а з країни втекло близько семи мільйонів людей, тобто приблизно кожен четвертий громадянин. Режим Мадуро пригноблює опозицію і громадянське суспільство за допомогою силових репресій.

Мадуро, за даними опитувань, може розраховувати на виборах лише приблизно на 30 відсотків голосів, тоді як його суперник Едмундо Гонсалес Уррутіа, кандидат від опозиційного альянсу "Єдина демократична платформа", може отримати від 50 до 70 відсотків. Однак Мадуро вже пригрозив, що в разі його поразки в країні почнеться "кривава баня", передає агентство AFP. Уррутіа закликав прихильників не боятися "послання ненависті". За його словами, ці вибори "безсумнівно, стануть найважливішим демократичним вираженням народних сил за останні роки".

Опозиція звинувачує Мадуро в порушенні домовленостей

Лідерка опозиційного руху Vente Venezuela Марія Коріна Мачадо звинуватила Мадуро в порушенні Барбадоських угод з опозицією. Домовленості було укладено 2023 року, вони передбачали проведення вільних і прозорих виборів із присутністю міжнародних спостерігачів. За підсумками угод США тимчасово зняли з Венесуели деякі санкції.

Мачадо в жовтні 2023 року з великим відривом виграла праймеріз венесуельської опозиції. Однак у січні Верховний суд Венесуели заборонив їй обіймати державні посади протягом 15 років. Призначені Мадуро судді звинуватили Мачадо в корупції, що сама політикиня рішуче спростовує. Тоді кандидатом від Vente Venezuela була висунута професорка Коріна Йоріс, але влада відмовила їй у реєстрації. Після цього Мачадо підтримала Уррутіа.

Право голосу у Венесуелі мають понад 21 мільйон громадян країни, на думку спостерігачів, узяти участь у виборах мають намір близько 17 мільйонів. Ще 69 тисяч венесуельців зможуть проголосувати за кордоном. Безпеку в день виборів забезпечують 380 тисяч військовослужбовців, повідомила влада.

Попередні вибори опозиція Венесуели бойкотувала, після чого на них переміг Мадуро.

Протести з вимогою відставки Мадуро

У січні 2019 року Хуан Гуайдо, який обіймав тоді посаду голови Національної асамблеї (парламенту) Венесуели, оголосив себе тимчасовим президентом країни, склавши присягу. Його підтримали десятки тисяч людей, які вийшли на вулиці країни з вимогою відставки Мадуро. Німеччина, США і ще понад 50 країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом південноамериканської держави.

Наприкінці 2022 року венесуельський парламент проголосував за розпуск уряду Гуайдо. У квітні 2023 року політик повідомив про від'їзд до США через загрозу переслідувань із боку уряду Мадуро. У червні переговори між Гуайдо і Мадуро щодо врегулювання ситуації у країні відновилися.