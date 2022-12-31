Гуайдо усунули з посади тимчасового президента Венесуели

За розпуск уряду Хуана Гуайдо та зняття його з посади тимчасового президента країни проголосували 72 депутати парламенту Венесуели, 29 виступили проти, 8 утрималися.

Хуан Гуайдо, який став лідером опозиції Венесуели під час протестів проти маніпуляцій на президентських виборах 2018 року, з 5 січня 2023 року буде звільнений з посади тимчасового президента країни, а його уряд - розпущений. У п'ятницю, 30 грудня, за таке рішення під час повторного обговорення ініціативи проголосували 72 члени парламенту Венесуели. 29 депутатів виступили проти, ще вісім утрималися.

Спочатку рішення про ліквідацію уряду Гуайдо було ухвалено парламентом Венесуели 23 грудня.

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Протести після президентських виборів у Венесуелі 2018 року

Опозиційні політики Венесуели бойкотували президентські вибори 2018 року, за підсумками яких глава держави оголосив себе Ніколас Мадуро. 23 січня 2019 року Хуан Гуайдо, який був тоді головою Національної асамблеї (парламенту) Венесуели, оголосив себе тимчасовим президентом країни і склав присягу.

Його підтримали десятки тисяч демонстрантів, які вийшли на вулиці з вимогою відставки Мадуро. Німеччина, США та ще понад 50 країн визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.

Про маніпуляції на виборах у Венесуелі тоді заявили також десятки країн світу, зокрема США. Адміністрація Дональда Трампа повідомляла, що США повною мірою використовують економічні та дипломатичні механізми, щоб встановити у Венесуелі демократію. Проте, Мадуро, який спирався на підтримку військових, вдалося зберегти владу в країні.

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